18:46

Izraelskie wojsko poinformowało, że w alarm przeciwlotniczy rozległ się w całym kraju.

18:44

Izraelskie media poinformowały, że Iran wystrzelił ponad 100 rakiet w kierunku Izraela.

18:43

Joe Biden zapewnił, że Stany Zjednoczone są przygotowane do pomocy Izraelowi w obronie swojego terytorium.

18:36

Biały Dom poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zwołał posiedzenie z udziałem wiceprezydent USA Kamalą Harris i zespołem doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. Rozmowy będą dotyczyć irańskiego planu ataku na Izrael.

18:33

Syreny alarmowe rozbrzmiały w Jerozolimie - podała agencja Reutera.

18:30

Pilne! Iran wystrzelił rakiety na Izrael.

17:49

Amerykańscy urzędnicy i wojskowi spodziewają się, że Iran przeprowadzi atak rakietami balistycznymi na Izrael w ciągu najbliższych 12 godzin - poinformował "New York Times". Źródło dziennika dodało, że atak prawdopodobnie będzie przypominać kwietniowy nalot, gdy Iran zaatakował Izrael setkami rakiet i dronów.

17:35

MSZ w Ankarze poinformowało, że władze Turcji przygotowują się do ewakuowania cudzoziemców z atakowanego przez Izrael Libanu. Jak dodano, działania te koordynowane są z około 20 krajami.

17:20

Amerykańska ambasada w Izraelu wezwała swoich pracowników oraz ich rodziny, by do odwołania pozostali w domach i przygotowali się do wejścia do schronów. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej placówki.

Ambasada przypomniała też amerykańskim obywatelom o potrzebie zachowania ostrożności. "Ostrzał moździerzowy i rakietowy (terytoriów Izraela) oraz wtargnięcia bezzałogowych systemów lotniczych często mają miejsce bez ostrzeżenia" - podkreślono.

Wcześniej źródła amerykańskie poinformowały, że atak Iranu na Izrael wydaje się "nieuchronny", i dodały, że USA "aktywnie wspierają przygotowania obronne Izraela". Ostrzegł, że bezpośredni atak Iranu na Izrael będzie miał "poważne konsekwencje dla Teheranu".

16:50

Izraelska armia poinformowała, że od wybuchu wojny między Hamasem a Izraelem jej siły specjalne zakradały się do obiektów Hezbollahu w południowym Libanie.

Komandosi dotarli do około 1 tys. obiektów Hezbollahu. Niektóre z nich (jak tunele i bunkry, w których terroryści przechowywali broń) znajdowały się kilka kilometrów od granicy zarówno w libańskich wioskach, jak i na niezamieszkanych terenach. Nie doszło do bezpośrednich starć z bojownikami Hezbollahu.

Jak twierdzi armia, tuż po ataku Hamasu w wioskach położonych przy libańsko-izraelskiej granicy stacjonowało blisko 3 tys. terrorystów z ugrupowań Radwan i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Zostały one jednak wycofane, gdy izraelskie dowództwo, spodziewające się inwazji z Libanu, wzmocniło obronę granicy. Umożliwiło to cichą infiltrację obiektów zbudowanych przez Hezbollah.

Według armii, rajdy izraelskich komandosów i saperów trwały czasami od trzech do czterech dni, a w sumie przeprowadzono 200 nocnych operacji. Armia pokazała reporterom dziesiątki sztuk broni, w tym karabiny szturmowe, granatniki i pociski przeciwpancerne, miny, moździerze oraz sprzęt komunikacyjny przejęte przez komandosów z tuneli i bunkrów Hezbollahu. Zademonstrowany sprzęt miał stanowić poniżej 1 proc. odkrytej broni i wyposażenia.

Działania armii nie doprowadziły jednak do takiego osłabienia przygranicznego arsenału Hezbollahu, aby izraelscy uchodźcy z północy kraju mogli wrócić do domów. Z tego powodu - powiadomił rzecznik Sił Obronnych Izraela kontradmirał Daniel Hagari - armia rozpoczęła "ograniczone, zlokalizowane i ukierunkowane naloty" na południowy Liban, których celem było zniszczenie infrastruktury Hezbollahu w rejonie przygranicznym. Naloty mają umożliwić wojsku dokończenie działań komandosów oraz zniszczenie sieci tuneli i innej infrastruktury.

Jak przekazał portal Times of Israel, armia chce, by ofensywa na infrastrukturę Hezbollahu trwała bardzo krótko. Wojsko nie zamierza pozostać w południowym Libanie, chce jednak wzmocnić kontrolę granicy i uniemożliwić powrót Hezbollahu na ten teren.

16:27

Izraelska armia poinformowała, że mobilizuje kolejne cztery brygady rezerwowe, by wysłać je na północną granicę z Libanem. Brygada izraelskiego wojska liczy kilka tysięcy żołnierzy.

Wojsko podkreśliło w komunikacie, że powołanie rezerwistów pozwoli na kontynuowanie kampanii przeciwko libańskiej organizacji terrorystycznej i osiągnięcie celów operacyjnych, w tym bezpiecznego powrotu mieszkańców północy Izraela do domów.

16:11

Iran przygotowuje się do przeprowadzenia ataku z użyciem rakiet balistycznych przeciwko Izraelowi - ostrzegł wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez amerykańskie media. Zapowiedział jednocześnie, że jeśli do tego dojdzie, spotka się to z "poważnymi konsekwencjami" dla Teheranu.

Cytowany przez m.in. agencję AP urzędnik powołał się na informacje amerykańskiego wywiadu i powiedział, że USA "aktywnie wspierają" izraelskie przygotowania do obrony przed irańskim atakiem.

Irański atak z użyciem rakiet balistycznych może być przeprowadzony na równie dużą lub większą skalę, co masowy nalot na Izrael dokonany przez Iran w kwietniu - przekazał z kolei anonimowy urzędnik władz USA, cytowany przez Reutersa. Osoba zastrzegła, że jest to ocena bazująca na wstępnych danych.

Iran przypuścił pierwszy bezpośredni atak z użyciem setek rakiet i dronów w kwietniu i groził kolejnym po zabiciu przez Izrael przywódcy Hamasu w Teheranie, lecz ostatecznie do niego nie doszło. Nowy atak miałby być w domyśle odpowiedzią na ataki Izraela na wspierany przez Iran libański Hezbollah - w tym zabicie jego przywódcy - i wkroczenie izraelskich wojsk do przygranicznych rejonów Libanu.

Jak dotąd ani Iran, ani irańskie media nie potwierdziły sygnałów o nadchodzącym ataku. Kwietniowy ostrzał Izraela okazał się w dużej mierze nieskuteczny, bo przytłaczająca większość pocisków została zestrzelona przez siły Izraela, USA, Francji i Wielkiej Brytanii.

Jeszcze przed obecną eskalacją USA wysłały do Bliskiego Wschodu dodatkowe myśliwce, a w Zatoce Omańskiej i na Morzu Śródziemnym stacjonuje grupa lotniskowcowa USS Abraham Lincoln i inne okręty. Dodatkowo w niedzielę Pentagon oznajmił, że postawił dodatkowe siły w stan podwyższonej gotowości do rozmieszczenia w regionie.

Rzecznik izraelskich sił zbrojnych kadm. Daniel Hagari przekazał, że USA uprzedziły Izrael, że Iran zamierza wystrzelić pociski na państwo żydowskie. Jak dodał, wojsko na razie nie wykryło żadnego zagrożenia powietrznego ze strony Irany. Zalecił stosowanie się ludności do zaleceń obrony cywilnej. Na terenie środkowego Izraela, w tym Tel Awiwu i Jerozolimy, podwyższono poziom alarmu i wprowadzono związane z tym ograniczenia.

15:57

Reuters podał, że co najmniej 600 osób z chrześcijańskiej miejscowości Ajn Ibil uciekło do klasztoru maronickiego we wsi Rumajsz na południu Libanu. To reakcja na wezwania Izraelado natychmiastowej ewakuacji mieszkańców terenów przygranicznych.

Ajn Ibil jest jedną z około 20 miejscowości, które dostały we wtorek wezwanie do ewakuacji. Rzecznik izraelskiego wojska ostrzegł tamtejszych mieszkańców, że "każdy, kto przebywa w pobliżu instalacji Hezbollahu lub jego bojowników, naraża swoje życie; należy się spodziewać, że każdy dom używany przez Hezbollah do celów militarnych stanie się celem".

15:44

Kierując się iluzją ziemi obiecanej, izraelski rząd po Palestynie i Libanie weźmie na cel naszą ojczyznę - powiedział w tureckim parlamencie prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdogan. Izraelska agresja ma na celu również Turcję. Dla naszej ojczyzny i niepodległości będziemy stawiać czoło temu państwowemu terroryzmowi wszelkimi środkami, którymi dysponujemy - oznajmił.

Okupacja, terror i agresja są tuż obok nas. Nie mierzymy się z krajem przestrzegającym prawa, lecz z hordą zabójców, żywiącą się krwią i okupacją - dodał.

Szef tureckiego państwa oskarżył też Izrael o popełnienie w ostatnim czasie "wszystkich możliwych zbrodni przeciwko ludzkości". Zarzucił Izraelowi "ludobójstwo" w Strefie Gazy, przeprowadzanie "ataków terrorystycznych" w Libanie i próbę wciągnięcia krajów regionu w konflikt.

Prezydent Turcji ostrzegł Izrael, że konsekwencje jego lądowej operacji w Libanie nie będą takie same jak w przypadku "poprzednich okupacji". Zapowiedział, że Turcy będą wspierać "swoich libańskich braci" w każdy możliwy sposób.



15:21

Agencja Reutera podała, powołując się na syryjskie źródła bezpieczeństwa, że Izrael zaatakował dronami co najmniej trzy radary systemów obrony powietrznej, zlokalizowane w południowej Syrii.

Z kolei syryjskie media poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek o izraelskim nalocie na stolicę Syrii, Damaszek. Według emigracyjnej organizacji Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), zginęło co najmniej sześć osób, w tym "troje cywilów oraz proirańscy bojownicy". Wśród zabitych była prezenterka państwowej telewizji Safa Ahmad.

Agencja AFP przekazała, że celem ataku były dwa pojazdy w dzielnicy Mezeh, w której znajdują się budynki służb bezpieczeństwa i ambasad, ale i baterie obrony powietrznej, zapewniające bezpieczeństwu lotnisku w Damaszku.

Izraelska armia od lat przeprowadza uderzenia na cele w Syrii, głównie na pozycje sponsorowanych przez Iran bojowników, ale działania te nasiliły się po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.

14:30

Hezbollah poinformował, że ostrzelał centralę izraelskiej agencji wywiadu Mosad, znajdującą się na przedmieściach Tel Awiwu. Ugrupowanie wspierane przez Iran przekazało, że do ataku na bazę Glilot użyto pocisków Fadi 4.

Portal Times of Israel powiadomił, że w ostrzelanej bazie znajdują się zarówno kwatera główna Mosadu, jak i jednostki wywiadu wojskowego. Jak przekazano, na skutek ataku dwie osoby doznały niegroźnych obrażeń.

W reakcji na to uderzenie armia izraelska rozszerzyła na kolejne miasta ograniczenia związane z bezpieczeństwem. Objęły one m.in. Jerozolimę oraz Tel Awiw i mają pozostawać w mocy do końca tygodnia. Zgodnie z zaleceniami sił zbrojnych działalność edukacyjna i zawodowa może być prowadzona tylko wówczas, jeżeli w pobliżu znajduje się odpowiednie schronienie. W związku z zagrożeniem zamknięto też plaże oraz ograniczono liczebność zgromadzeń.

Kanał telewizyjny 12 News przekazał, że nie wprowadzono ograniczeń dotyczących międzynarodowego lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie, zaś przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje otwarta.

13:59

Kilkudziesięciu polskich obywateli zostanie ewakuowanych z Libanu - przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Ewakuacja rozpocznie się w ciągu najbliższych dni, więc niewykluczone, że polscy obywatele powrócą do kraju jeszcze w tym tygodniu.

Jak przekazał rzecznik MSZ, będzie się ona odbywała we współpracy z krajami sojuszniczymi. Współpracujemy z naszymi partnerami z różnych innych krajów i to jest taka zasada, że są miejsca w samolotach, my je udostępniamy w porozumieniu z naszymi partnerami. To wszystko odbywa się w sposób zorganizowany, spokojny - tłumaczy.

Paweł Wroński przekazał, że niemal wszystkie osoby, które będą ewakuowane, to bliscy i rodziny dyplomatów przebywających przede wszystkim w stolicy Libanu - Bejrucie. Na miejscu mają pozostać jedynie te osoby, które są niezbędne do funkcjonowania polskiej placówki dyplomatycznej.

13:01

12:58

12:55

12:39

Izraelska armia wezwała do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców ponad 20 libańskich miejscowości położonych przy granicy.

"Każdy, kto przebywa w pobliżu instalacji Hezbollahu lub jego bojowników naraża swoje życie. Należy się spodziewać, że każdy dom używany przez Hezbollah do celów militarnych stanie się celem" - ostrzegł w mediach społecznościowych arabskojęzyczny rzecznik Sił Obronnych Izraela Awiczaj Adrai.

12:31

Przedstawiciel Hezbollahu Mohammad Afif twierdzi, że żadne wojska izraelskie nie weszły na teren Libanu. Jak napisał w oświadczeniu przesłanym do agencji Reutera, nie doszło do żadnych starć Hezbollahu z izraelskimi oddziałami.

11:52

Rząd Wielkiej Brytanii wyczarterował samolot, który ma umożliwić Brytyjczykom przebywającym w Libanie opuszczenie tego kraju - informuje korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen. Na jego terenie może znajdować się nawet 4 tys. obywateli Zjednoczonego Królestwa.

To pomoc dla tych Brytyjczyków, którzy nie zdołali dotychczas ewakuować się na pokładach komercyjnych samolotów odlatujących z Bejrutu. Codziennie wiele z nich jest odwoływanych.

Z rejsu czarterowego będą mogli skorzystać obywatele Zjednoczonego Królestwa z dziećmi oraz ich współmałżonkowie. Priorytetem objęte będą osoby niepełnosprawne.

Kilka dni temu rząd Wielkiej Brytanii wezwał Brytyjczyków do natychmiastowego opuszczenia Libanu. Jednocześnie na Cypr wysłano kontyngent 700 żołnierzy Korony, którzy gotowi są ułatwiać ewakuację drogą morską, gdyby realizacja połączeń lotniczych okazała się niemożliwa.

Władze w Londynie zdają sobie sprawę z tego, że nie wszyscy Brytyjczycy zdecydują się opuścić Liban. Wielu z nich ma w tym kraju korzenie rodzinne lub zawodowe. Rozpoczęcie lądowej operacji przez wojska izraelskie na południu Libanu i bombardowania Bejrutu sprawiają, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta.

11:43

Kreml przekazał, że jest bardzo zaniepokojony izraelską operacją lądową w Libanie.

11:41

Hezbollah przekształcił wsie w południowym Libanie w bazy wojskowe, by wykorzystać je do planowanego najazdu na północ Izraela wzorowanego na ataku Hamasu 7 października 2023 r. - oświadczył we wtorek rzecznik izraelskich sił zbrojnych kontradmirał Daniel Harari.

10:59

Jeden z pocisków wystrzelonych przez Hezbollah spadł na arabską wioskę na terenie Izraela - podała izraelska armia.