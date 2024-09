Rozlosowano pary drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Od tej fazy do gry wkracza broniąca tytułu Wisła Kraków, która trafiła na Siarkę Tarnobrzeg. Legię Warszawa czeka wyjazd do Legnicy i mecz z Miedzią. Na siebie trafiły za to dwie drużyny, które sprawiły w pierwszej rundzie sensacje i wyeliminowały rywali z Ekstraklasy. To Sandecja Nowy Sącz i Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Wisła Kraków, która w maju niespodziewanie sięgnęła po Puchar Polski, zmagania o obronę tytułu rozpocznie od wizyty w Tarnobrzegu i meczu z Siarką. Ta para jednak nie budzi największych emocji. Mamy bowiem w 1/16 finału jedną parę, w której zagrają dwie drużyny z Ekstraklasy. To będzie starcie Radomiaka ze Śląskiem Wrocław. Mistrzowie Polski czyli Jagiellonia Białystok trafiła na teoretycznie łatwiejszego przeciwnika. Będzie nim Chojniczanka Chojnice. Trudny wyjazd czeka Legię Warszawa, która powalczy z Miedzią Legnica. Pierwszoligowiec prowadzony przez trenera Ireneusza Mamrota wyeliminował już z Pucharu Raków Częstochowa. Teraz czas na starcie z Legią. Do Gdyni na mecz z Arką pojedzie Piast Gliwice, który w pierwszej rundzie męczył się z Hutnikiem Kraków. Ciekawie będzie w Nowym Sączu, bo tam powalczą dwie drużyny, które wyrzuciły już z rozgrywek rywali z Ekstraklasy. Sandecja, która wyeliminowała po dogrywce Cracovię, powalczy z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ta ekipa okazała się lepsza po rzutach karnych od Lechii Gdańsk. Swojego rywala nie poznał jeszcze GKS Katowice. Będzie to Unia Skierniewice lub Motor Lublin. Pojedynek pierwszej rundy pomiędzy tymi zespołami zostanie rozegrany w środę. Dla GKS-u wynik spotkania będzie miał duże znaczenie. Jeśli wygra Motor, to GKS w drugiej rundzie zagra z ekipą z Lublina u siebie. Jeśli wygra Unia, to katowiczan czeka podróż do Skierniewic. Mecze drugiej rundy odbędą się za miesiąc. Wielki finał Pucharu Polski tradycyjnie już zostanie rozegrany 2 maja w Warszawie. Pary 1/16 finału Pucharu Polski: MKS Kluczbork - ŁKS Łódź Kotwica Kołobrzeg - Puszcza Niepołomice Radomiak Radom - Śląsk Wrocław Avia Świdnik - Ruch Chorzów Chojniczanka Chojnice - Jagiellonia Białystok Sandecja Nowy Sącz - Pogoń Grodzisk Mazowiecki Wigry Suwałki - Polonia Warszawa Miedź Legnica - Legia Warszawa Siarka Tarnobrzeg - Wisła Kraków Lech II Poznań - Korona Kielce Lechia Zielona Góra - Widzew Łódź Odra Opole - Pogoń Szczecin Olimpia Grudziądz - Resovia GKS Katowice - Unia Skierniewice/Motor Lublin Arka Gdynia - Piast Gliwice Warta Poznań - Zagłębie Lubin Zobacz również: Probierz ogłosił skład reprezentacji na mecze z Portugalią i Chorwacją

