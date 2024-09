"Jelonek", czyli kultowy jelcz, którym polscy himalaiści chcą dotrzeć w najwyższe góry świata, ponad miesiąc płynął na statku z Gdyni do Bombaju. Po wielu trudnościach formalnych, ekipie "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników" udało się go odebrać. Przed podróżnikami ponad 2 tys. km drogi do Katmandu. Wyprawa jest hołdem dla trzech wspinaczy, którzy 45 lat temu zginęli na Annapurnie.

Ekipa "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników" / fot. Maciej Pietrowicz / Materiały prasowe "Jelonek" w Bombaju Po wielu trudnościach formalno-celnych, udało się odebrać "Jelonka" (wyprawowy Jelcz), który płynął na statku z Gdyni do Bombaju ponad miesiąc. Do Indii doleciała już reszta ekipy "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników". Podróżnicy w planie mają jeszcze spotkanie i prezentację wyprawy w polskiej ambasadzie i mogą wyruszać na wschód. Przed nimi ponad 2 tys. km do Katmandu.

"Jelonek" / Maciej Pietrowicz / Materiały prasowe Skąd taki pomysł? W 2019 roku minęła 40. rocznica wielkiej wyprawy na Annapurnę Południową, zorganizowanej przez Sudecki Klub Wysokogórski w 1979 roku. Podczas niej zginęło trzech himalaistów.

Uczestnikiem wyprawy oprócz Krzysztofa Wielickiego, był także Jerzy Pietrowicz. Jego syn, Maciej postanowił po latach zorganizować wyprawę, by uczcić tamto wydarzenie. "Jelczem w Himalaje. Śladami uczestników" to jego autorski projekt.

Pierwsze podejście do realizacji tego pomysłu to lipiec 2021 roku. Ekipa wyruszyła przez Słowację, Węgry, Rumunię, Turcję i Iran. Niestety ze względu na trwającą wojnę w Afganistanie nie było możliwości przejazdu przez kraj - tak jak zrobili to uczestnicy wyprawy sprzed 40 lat. Próba transportu morskiego z Iranu do Indii także się nie powiodła. Po przejechaniu 10 tys. km Jelcz powrócił do Jeleniej Góry.

Po 3. latach "Jelonek" wyruszył znowu w trasę. Tym razem pierwszą część podróży odbył na statku. Wideo youtube Uczestnicy wyprawy to Maciej Pietrowicz - organizator, Arkadiusz Peryga - kierowca i mechanik, Bartosz Krala - wspierający kierowca oraz dwóch uczestników historycznej wyprawy z 1979 roku, Ryszard Włoszczowski i Bogdan Dejnarowicz. Do wyprawy, tak jak w 2021 roku, dołączył Dariusz Załuski, himalaista, filmowiec, autor nagradzanych na wielu festiwalach filmów górskich.

Zobacz również: Jelczem wyruszają w Himalaje [WIDEO] Radio RMF FM jest patronem wyprawy "Jelczem w Himalaje".



Wyprawę można wesprzeć TUTAJ. Zobacz również: Ośmiu Polaków uratowanych w Grecji. Żaglówka zatonęła

Izrael szykuje kolejne uderzenie i uprzedza USA. "Zacznie się nowy rozdział wojny"

96-latka usłyszała wyrok za śmiertelne potrącenie kobiety

"Piłka po stronie Polski". Kolejna rewizja KPO, by uzyskać wsparcie po powodzi?