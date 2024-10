Hezbollah przekształcił wsie w południowym Libanie w bazy wojskowe, by wykorzystać je do planowanego najazdu na północ Izraela wzorowanego na ataku Hamasu 7 października 2023 r. - oświadczył rzecznik izraelskich sił zbrojnych kontradmirał Daniel Harari.

Zniszczenia w obozie dla uchodźców w Libanie / STR / PAP/EPA

Wojska izraelskie rozpoczęły w nocy z poniedziałku na wtorek "ukierunkowane i ograniczone" rajdy lądowe na południe Libanu . Celem jest zniszczenie stanowisk Hezbollahu, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców północnego Izraela - podkreślił rzecznik w opublikowanym po angielsku komunikacie.

Hezbollah - jak twierdzi izraelska armia - nazwał tę planowaną operację "podbojem Galilei". Chciał najechać izraelskie miejscowości i "mordować niewinnych cywilów: mężczyzn, kobiety i dzieci".



Nie pozwolimy, by 7 października został powtórzony przy którejkolwiek z naszych granic - zaznaczył kontradmirał Harari. Niemal rok temu Hamas i inne palestyńskie ugrupowania terrorystyczne najechały ze Strefy Gazy południe Izraela, zabijając ok. 1200 osób i porywając 251. Atak rozpoczął trwającą do dziś wojnę, w której zginęło ponad 41,6 tys. Palestyńczyków.

"Nie mamy wyboru, musimy zrobić to sami"

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szef misji Caritas Polska w Libanie: Każdego dnia spadają bomby

Jeżeli państwo libańskie i świat nie są w stanie odsunąć terrorystycznego Hezbollahu od naszych granic, nie mamy wyboru, musimy zrobić to sami - powiedział Harari.



Przypomniał o uchwalonej w 2006 r. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji 1701, która zakładała wycofanie z południowego Libanu wszystkich sił zbrojnych poza libańską armią i siłami pokojowymi ONZ. 18 lat później Hezbollah jest najsilniejszą niepaństwową armią świata, a w południowym Libanie jest pełno ich terrorystów i broni - skonkludował izraelski kontradmirał.



Harari podkreślił, że Izrael prowadzi wojnę z Hezbollahem, a nie wojnę przeciwko Libańczykom. Zapewnił, że wojsko podejmuje działania, by unikać strat wśród cywili.

Operacja lądowa też w Bejrucie?

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Walki w południowym Libanie. "Izrael dzięki przewadze ma możliwość zmiany równowagi sił"

Rozpoczęte w nocy działania lądowe miały ograniczony charakter i były prowadzone blisko granicy. Nie doszło do bezpośrednich walk z Hezbollahem - poinformował dziennik "Jerusalem Post".



W ramach prowadzonej przeciwko Hezbollahowi operacji "Północne Strzały" Izrael od ponad tygodnia intensywnie bombarduje Liban, podkreślając, że celem są pozycje Hezbollahu. Naloty koncentrują się na południu kraju, położonej na wschodzie Dolinie Bekaa i południowych przedmieściach Bejrutu - terenach uznawanych za bastiony tej wspieranej przez Iran organizacji.



Cytowany przez "Jerusalem Post" urzędnik izraelski zaznaczył, że rozszerzenie operacji lądowej tak, by obejmowała również Bejrut "jest wykluczone".



Według szacunków libańskiego rządu w nalotach przez dwa tygodnie zginęło ponad 1000 osób, a ponad milion Libańczyków musiało opuścić swoje domy.