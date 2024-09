Sceny niczym z dreszczowca Alfreda Hitchcocka pt. "Ptaki" rozgrywają się w miasteczku Hilario Ascasubi w środkowej Argentynie. Dziesiątki tysięcy papug obsiada tam dachy, słupy i kable.

Papugi, które terroryzują miasto, należą do gatunku patagonek / Shutterstock

Papugi, które terroryzują miasto, należą do gatunku patagonek.

Patagonki szukają schronienia i pożywienia

Biolog Daiana Lera wyjaśnia, że powodem inwazji tych ptaków jest wycinka lasów w regionie.

Szacunki mówią, że w prowincji Buenos Aires tracimy rocznie cztery procent lasów. Przez to papugom brakuje pożywienia, co jest powodem ich stopniowego zbliżania się do miast - mówi Lera. Jak dodaje: Musimy zacząć przywracać nasze naturalne środowisko.