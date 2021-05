Kraków chce przenieść zagranicznych turystów z rynku do Nowej Huty. Miasto ma nowy pomysł na przeorganizowanie ruchu turystycznego, tak żeby goście chętnie przyjeżdżali do miasta, ale żeby nie uprzykrzali życia mieszkańcom. Tak mówi wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Podczas kongresu Impact rozmawiał z nim Krzysztof Berenda. Jak to ma wyglądać w praktyce? I co ma do tego budowa podziemnych linii tramwajowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy?

REKLAMA