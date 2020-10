Uwaga kierowcy. Spodziewajcie się wieczorno-nocnych utrudnień na autostradzie A4 w rejonie bramek w Mysłowicach. Nad ranem trasa w kierunku Katowic będzie przez krótki czas całkowicie zablokowana.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Chodzi o dokończenie prac związanych z montażem stalowej konstrukcji biegnącej nad autostradą. Tym razem utrudnień należy głównie spodziewać się na pasach do Katowic. Dlatego od ok. 21 kierowcy jadący w tym kierunku będą mieli do dyspozycji tylko dwa pasy ruchu w rejonie bramek. Częściowo ograniczenia zostaną wprowadzone także na pasach do Krakowa.

Natomiast ok. 2:40 autostrada w kierunku Katowic będzie zablokowana. Ma to trwać pół godziny. Między godz. 4 a 5 rano w tym miejscu powinien zostać przywrócony normalny ruch.