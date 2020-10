Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych RMF FM zaprasza na specjalne wydania serwisów dla kierowców. Nasi reporterzy patrolować będą dla Was trasy w całej Polsce. To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg. Zaczynamy w piątek 30 października, będziemy z Wami także w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada.

