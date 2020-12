Ponad 160 tysięcy złotych w pięć miesięcy zarobili niektórzy członkowie nowej Krajowej Rady Sądownictwa na procederze zwoływania dodatkowych posiedzeń komisji, które działają przy Radzie. Jeden z rekordzistów - Maciej Nawacki - wzbogacił się w ten sposób o 22 241 złotych. Jak wynika z protokołów, do których dotarł dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, to właśnie ten sędzia wyjątkowo często inicjował zwoływanie posiedzeń komisji, dzięki którym ich uczestnicy mogli sobie dorobić. Ile? To kilka przykładów: Dariusz Drajewicz – 23 208 zł, Jędrzej Kondek – 18 373 zł, Rafał Puchalski – 16 439 zł, Arkadiusz Mularczyk i Teresa Kurcyusz-Furmanik – 15 472 zł, Jarosław Dudzicz – 14 505 zł. Nowi członkowie KRS stali się twarzami reformy wymiaru sprawiedliwości przeforsowanej przez partię rządzącą, duża część z nich to nominaci Zbigniewa Ziobry – jak sędzia Dariusz Drajewicz, wiceprezes sądu okręgowego w Warszawie.

