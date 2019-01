Były szef KNF jest już na wolności. Marek Chrzanowski opuścił areszt w Katowicach. Przebywał w nim równo dwa miesiące. Na wolność wyszedł, bo sąd nie zgodził się na przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejny miesiąc. Chrzanowski jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim.

Marek Chrzanowski / Jakub Kamiński / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, opuszczanie aresztu odbyło się błyskawicznie - musiało też być wcześniej uzgodnione i przygotowane.



Najpierw została otwarta pierwsza brama, prowadząca na niewielki parking znajdujący się przed więziennym murem. W to miejsce wjechał samochód osobowy. Kiedy kierowca zawrócił i ustawił auto tyłem do głównej, więziennej bramy, ta się otwarła i wyszedł z nie były szef KNF-u. Był sam. Przed bramą nikt na niego nie czekał.



Marek Chrzanowski szybko i bez słowa wsiadł do samochodu i zajął miejsce obok kierowcy. Chwilę potem auto odjechało.

Były szef KNF opuścił areszt w Katowicach TVN24/x-news





Sąd odrzucił zażalenie prokuratury o nieprzedłużenie aresztu

O tym, że Chrzanowski wyjdzie na wolność, ostatecznie zdecydował w piątek katowicki sąd okręgowy, odrzucając zażalenie prokuratury na wcześniejszą decyzję sądu rejonowego o nieprzedłużeniu okresu aresztowania podejrzanego. Prokuratura wnioskowała, aby były szef KNF spędził w areszcie kolejny miesiąc, uzasadniając to obawą matactwa. Sądy w obu instancjach nie podzieliły tych obaw.



Jeden z obrońców Marka Chrzanowskiego, mec. Radosław Baszuk, w imieniu swojego klienta i jego bliskich poprosił w piątek przedstawicieli mediów, by pozwolili - przynajmniej w ciągu najbliższych dni - "odpocząć i nabrać dystansu do tych wydarzeń panu profesorowi". Baszuk zapewniał, że obrońcy będą rozmawiać na temat obecności Chrzanowskiego w mediach po opuszczenia przez niego aresztu.



Usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień

Były szef KNF został zatrzymany 27 listopada ub. roku. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, na którym omawiano przebieg postępowania KNF w sprawie programu naprawczego tego banku. Czarnecki, który nagrał tę rozmowę, na początku listopada ub.r. złożył doniesienie w prokuraturze, a 19 listopada przez 12 godzin składał w niej zeznania.



Chrzanowski, który po zatrzymaniu był w prokuraturze przesłuchiwany przed dwa kolejne dni - w sumie przez kilkanaście godzin - nie przyznał się do winy. Kierując do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego prokuratura motywowała go grożącą podejrzanemu surową karą - do 10 lat więzienia - oraz obawą matactwa. W nocy z 28 na 29 listopada Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Później zażalenia obrony w tej sprawie nie uwzględnił sąd okręgowy.



W ubiegłym tygodniu prokuratura poinformowała, że zwróciła się do sądu o przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego o kolejny miesiąc. Tym razem sąd rejonowy jej wniosku nie uwzględnił. Po zażaleniu obrony sąd okręgowy w piątek utrzymał tę decyzję w mocy.

Autor: Marcin Buczek