Ten składnik zmniejsza wyrzuty sumienia. Słodka chwila to dłuższe życie?

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Na gorsze samopoczucie – bo pogoda jest brzydka albo mieliśmy trudny dzień w pracy, do kawy, albo po prostu dlatego, że mamy ochotę. Powodów, żeby sięgnąć po czekoladę jest wiele – a jeżeli już się skusimy, to nierzadko mamy wyrzuty sumienia. Mogą one być mniejsze dzięki odkryciu naukowców z King’s College London – którzy zwrócili uwagę na możliwy związek między jednym ze składników uwielbianej tabliczki, a tempem w jakim starzeje się organizm. 7 lipca to Światowy Dzień Czekolady.

Celem badania było sprawdzenie, czy teobromina - czyli związek występujący m.in. w gorzkiej czekoladzie - może być powiązana z niższym wiekiem biologicznym.

Uczestnicy testu, którzy mieli wyższy jej poziom we krwi - mieli tendencję do niższego wieku biologicznego, mierzonego poprzez zmiany epigenetyczne i długość telomerów.

Zdaniem naukowców, to jeszcze nie jest dowód, że teobromina spowalnia proces starzenia. Może natomiast korzystnie wpływać na układ krążenia i oddziaływać na aktywność genów związanych ze starzeniem się.

Teobromina jest naturalnym związkiem obecnym przede wszystkim w ziarnach kakao i daje im charakterystyczną gorycz. Znajdziemy ją w: gorzkiej czekoladzie, kawie czy herbacie.

Może pobudzać układ nerwowy, poprawiać czujność i koncentrację. Ma też działanie moczopędne i przeciwzapalne oraz poprawia pracę dróg oddechowych.

Brytyjskie badanie wstępnie pokazało, ze jest związek między składnikiem gorzkiej czekolady, a dłuższym zachowaniem młodości. Jednak wniosek, że trzeba jeść jej więcej, żeby żyć dłużej – to za duże uproszczenie. Produkt nadal będzie pod lupą naukowców.

Dlaczego warto jeść gorzką czekoladę?

Gorzka czekolada jest dobrym źródłem wielu składników mineralnych m.in.:

żelaza,

miedzi,

magnezu,

cynku,

flawonoidów – które znajdują się w ziarnach kakaowca.

Jedzenie gorzkiej czekolady, ale z umiarem - może zmniejszyć ryzyko chorób serca, w związku z tym, że:

obniża ciśnienie tętnicze krwi,

zmniejsza stan zapalny,

zmniejsza stężenie cholesterolu.

Liczne badania pokazują, że czekolada gorzka - może zwiększyć insulinowrażliwość, zmniejszyć insulinooporność oraz wpływać na regenerację komórek b-trzustki, czyli w efekcie poprawić tolerancję glukozy. Wynika z tego, że jeżeli włączymy do diety wysokiej jakości gorzką czekoladę – możemy zapobiec rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom. Z kolei u osób z już rozpoznaną chorobą – może ona przyczynić się do spowolnienia przebiegu choroby.

Składniki w niej zawarte – mają też korzystny wpływ na kondycję układu nerwowego.