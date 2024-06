Rozmawiałem z większością premierów i prezydentów europejskich dokładnie w tej sprawie. Każdy bez wyjątku, także kandydatka na szefową Komisji, potwierdzili gotowość traktowania inwestycji w ochronę granicy wschodniej Unii Europejskiej jako wspólne zadanie całej Unii Europejskiej, włącznie z finansowaniem europejskim przynajmniej niektórych zadań na tej granicy - powiedział Donald Tusk.

Premier zastrzegł, że dopiero z nową Komisją Europejską jego rząd będzie rozmawiał o szczegółach. Ale dziś już mogę państwa zapewnić: Europa będzie płaciła za nasze bezpieczeństwo, bo nasze bezpieczeństwo na granicy jest europejskim bezpieczeństwem - podkreślił Tusk.

Kto obejmie najwyższe stanowiska w UE?

Donald Tusk podczas wtorkowego briefingu odniósł się także do kwestii obsady najwyższych stanowisk w UE.

Według Tuska, Ursula von der Leyen zostanie przewodniczącą KE, premier Estonii Kaia Kallas - wysokim przedstawicielem Unii ds. zagranicznych, a były premier Portugalii Antonio Costa - szefem Rady Europejskiej.

To są kandydaci, którzy na 90 procent obejmą stanowiska. Tych nazwisk już nikt nie kwestionuje. Liczę na to, że w przyszłym tygodniu uda się dojść do oficjalnego porozumienia - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że konieczne są "kolejne dni i być może tygodnie układania w parlamencie tej bezpiecznej większości, ten proces jeszcze potrwa".

Ale na poziomie premierów i prezydentów uważam, że osiągniemy to porozumienie rekordowo szybko - oświadczył. Zapowiedział, że na najprawdopodobniej w poniedziałek zorganizuje konferencję z negocjatorami. Sądzę, że na 99,9 procent pojedziemy do Brukseli już z w pełni wyklarowanym stanowiskiem - zapowiedział.

Czy Sikorski pojedzie do Brukseli?

Szef rządu był pytany na briefingu w Warszawie także o to, czy szef MSZ Radosław Sikorski zostanie unijnym komisarzem do spraw obronności, czy też zajmie inne wysokie stanowisko. Dopytywano go, czy "wypuści Sikorskiego z rządu?".

Tusk podkreślił, że Sikorski jest "bardzo mocnym punktem jego rządu". Przypomniał, że część innych ministrów zostało europarlamentarzystami, co budziło pewne emocje.

Jeśli pytacie o ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, to z Radosławem Sikorskim będziemy chcieli razem dalej prowadzić politykę zagraniczną, bo to jest wielkie wyzwanie. A pozycja Polski mówi nam jedno, i to jest bardzo serio argument, że dzisiaj polski minister spraw zagranicznych, to naprawdę ważna polityczna figura w tym układzie europejskim - odpowiedział.

Szef rządu dodał, że "przy talentach, temperamencie i determinacji Radka Sikorskiego warto tę szczególną dzisiaj pozycję Polski wykorzystać do maksimum". Więc ja się raczej skłaniam do powiedzenia ministrowi Sikorskiemu: "Zostań, dalej pomagasz, tu, na miejscu" - powiedział premier.

Typowany na komisarza ds. obronności szef polskiego MSZ Radosław Sikorski oświadczył w poniedziałek, że "nie aspiruje do tego stanowiska i nigdzie się nie wybiera".