Poprzedni rząd PiS-u również był przeciw, także ze względu na rolników i obawy o bezpieczeństwo żywności. Ówczesne obawy dotyczyły również obowiązku ponownego nawadniania torfowisk.

Ostatecznie nawadnianie torfowisk będzie dobrowolne dla rolników i prywatnych właścicieli gruntów. I będą duże unijne pieniądze na wspieranie tych ekologicznych działań. Do 2027 roku jest 115 mld euro do podziału.

W rozporządzeniu chodzi o to, że kraje UE będą musiały do 2030 roku doprowadzić do dobrego stanu co najmniej 30 proc. zdegradowanych siedlisk w ekosystemach lądowych, przybrzeżnych, słodkowodnych i morskich, 60 proc. do 2040 roku i 90 proc. do 2050 roku.