"16 października w służbach - zwłaszcza wojskowych - zapadła decyzja o likwidacji dokumentów tzw. niearchiwalnych. De facto można likwidować wszystko" - powiedział w rozmowie z RMF FM Krzysztofem Zasadą Marek Biernacki - były minister koordynator służb specjalnych, powołując się na nieoficjalne informacje, które do niego dotarły. Jak stwierdził, decyzje o niszczeniu dotyczą dokumentów, które są aktualnie w obiegu. Według Biernackiego, nowa większość parlamentarna, rozliczając 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, powinna zbadać tę sprawę.

Marek Biernacki / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Z ustaleń reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że w Służbach Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego powstały komisje, którym zlecono kwerendę dokumentów. To one decydują, które akta będą archiwizowane, a które trafią do niszczarek. Jeden z byłych oficerów tych służb powiedział naszemu dziennikarzowi, że zazwyczaj takie prace prowadzone są na przełomie stycznia i lutego. Tym razem decyzja miała zapaść tuż po wyborach.

Resort obrony dotąd nie odpowiedział na pytania RMF FM w tej sprawie.

"Nie możemy odpuścić takiej sprawy jak Pegasus"

Zdaniem Biernackiego w służbach specjalnych należy dokonać selekcji kadrowej i ustalić, "ile było politruków, a ile fachowych funkcjonariuszy".

Większość uważa, że mało jest tych fachowych, a dużo zostało po układzie wprowadzonych ludzi do służb i to należy zweryfikować. Musimy pamiętać, że jesteśmy w stanie bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej. Jest wojna na Ukrainie, nasze służby muszą działać skutecznie, więc te wszystkie ruchy muszą być bardzo roztropne i powściągliwe. Należy też odzyskać te materiały i dokumenty, które szefowie służb chcieli ukryć - tłumaczył polityk w rozmowie z RMF FM.

Nasze służby muszą działać w sposób szybki, dynamiczny. Z drugiej strony nie możemy odpuścić takiej sprawy jak Pegasus. Uważam, że to jest priorytet, obywatelom się należy czy to komisja śledcza, czy inne postępowanie - podkreślał Biernacki. Mnie bardzo interesuje też sprawa wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO - dodał. CEK powstał po to, żeby przygotować doktrynę dla szczytu NATO w Warszawie, dotyczącą wojny hybrydowej. Antoni Macierewicz zamiast zmienić, jeżeli chciał, szefów CEK-u w sposób naturalny, dokonał gwałtownego wejścia. Było włamanie i poszukiwanie dokumentów. Czy wynikało to z jego głupoty, czy wynikało to z jego prywatnego interesu, że bał się, że są jakieś dokumenty, które by jego dotyczyły, czy też to była inspiracja Rosjan? - wspominał poseł Trzeciej Drogi.

"CBA w tym kształcie nie przetrwa"

Nasz dziennikarz pytał też Biernackiego o to, jak jego zdaniem po zmianie władzy może wyglądać przyszłość Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Podejrzewam, że CBA w tym kształcie nie przetrwa. Uważam, że powinno się dokonać głębokiej reformy służb - ocenił. Jego zdaniem część CBA powinna zostać połączona z Krajową Administracją Skarbową, by stworzyć coś podobnego do włoskiej formacji Guardia di Finanza. Pozostała część CBA powinna być zdaniem Biernackiego przejęta przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Biernacki postulował też w RMF FM, że liczba służb, które mają możliwości prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, powinna zostać zweryfikowana i ograniczona.

Powinny to wykonywać te służby, które były od początku do tego predestynowane i robiły to bardzo skutecznie - zauważył. Zdaniem Biernackiego tego typu uprawnienia powinna stracić np. Straż Marszałkowska.