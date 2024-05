Do kogo papież napisał list? Odpowiedzi będą szukać badacze, którzy zajmą się bullą papieską z XVIII wieku, odnalezioną w okolicach Siennicy Różanej. Bulla może trafić do muzeum w Krasnymstawie lub archiwum w Lublinie. Obie placówki chciałyby mieć taki zabytek w swoich zbiorach.

Na bulli wytłoczone jest imię papieża Benedykta XIV, którego pontyfikat trwał od 1740 do 1758 r. / Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków /

Bullę papieża Benedykta XIV odnaleźli pasjonaci z izbickiego Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego "Wolica", którzy z wykrywaczem metali przeczesywali las w poszukiwaniu przedmiotów z okresu I wojny światowej. Przypadkiem natrafili na bullę.

Jest to ołowiany przedmiot o średnicy około 4 cm. Jak każda bulla papieska na awersie ma wizerunki apostołów Piotra i Pawła, a z drugiej strony jest imię papieża Benedykta XIV - wyjaśnia Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator w Lublinie. Był to przedmiot dołączany za pomocą sznurka do pergaminu listu papieskiego. Do kogo był kierowany, nie wiemy. Bo ani tego sznurka, ani tym bardziej pergaminu nie odkryto.

Trzeba poszukać takich kościołów, to jeszcze przed nami, może jakichś dokumentów źródłowych, aby upewnić się, do kogo ten list papieski był kierowany - mówi Kopciowski. Trzeba szukać w materiałach źródłowych, w parafiach, które funkcjonowały tam w połowie XVIII wieku, być może ta zagadka się wyjaśni - dodał.

Początkowo konserwator zamierzał, zgodnie ze zwyczajem, przekazać znalezisko lokalnemu muzeum, w tym przypadku Muzeum Regionalnemu w Krasnymstawie. Bulla może jednak trafić do Archiwum Państwowego w Lublinie, które zgłosiło chęć przejęcia zabytku. Ostateczna decyzja w sprawie przekazania znaleziska jeszcze nie zapadła. Konserwator chce, by bulla była udostępniona do oglądania.