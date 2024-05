Osoby z podejrzanymi zmianami na skórze mogą dziś we Wrocławiu skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych z wykorzystaniem dermatoskopu. Akcję organizuje Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH), we współpracy z Fundacją American Cars Mania.

Badania profilaktyczne / Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu / Materiały prasowe

Chirurdzy onkolodzy z DCOPiH będą badać pacjentów w poniedziałek (6 maja), na placu Solnym od 12.00 do 17. 00. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Będzie się odbywać w komfortowych warunkach, na pokładzie ambulansu medycznego. Mobilnemu centrum zdrowia będzie towarzyszyła asysta zabytkowych pojazdów policyjnych z USA

Zapraszamy wszystkie osoby z niepokojącymi zmianami na skórze, badanie jest krótkie, bezbolesne i co najważniejsze, może uratować życie - mówi dr hab. n. med. Marcin Ziętek, kierownik Centrum Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków DCOPiH. To doskonała okazja, aby bez długich kolejek i bez potrzeby rejestracji spotkać się z lekarzami, którzy na co dzień diagnozują i leczą pacjentów z nowotworami skóry.

/ Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu / Materiały prasowe

W Polsce notuje się co roku ponad 4 tysiące nowych zachorowań na czerniaka, a liczba ta podwaja się co 10 lat. Czerniak może rozwinąć się u każdego, a polscy pacjenci są szczególnie narażeni ze względu na jasną karnację.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.