„Myślę, że wyborcy głosowali na mnie, to mój okręg. Nazwisko na pewno zrobiło swoje, ale jest to od jakiegoś czasu też moje nazwisko. Jest to bardzo duży kredyt zaufania od wielu wyborców. Nie dałam się poznać nowym wyborcom tak, jakbym chciała, ale wielu znało mnie wcześniej. To mój okręg, tam mieszkam. Nie spodziewałam się takiego wyniku i jestem bardzo wdzięczna za ten kredyt zaufania” – mówiła Karina Bosak, posłanka-elekt z Konfederacji w Porannej rozmowie w RMF FM. Sejmowa debiutantka opowiedziała również o tym, czym chciałaby się zajmować w Sejmie.