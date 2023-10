W środę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu oraz o wynikach głosowania i wyniku referendum. Termin publikacji ma znaczenie w przypadku m.in. składania protestów wyborczych.

Zdjęcie ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

Publikacja obwieszczeń w Dzienniku Ustaw otwiera terminy do wnoszenia protestów w sprawach tych głosowań do Sądu Najwyższego.

Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu, a także przeciwko ważności referendum, wnosi się na piśmie do SN w terminie 7 dni od ogłoszenia tych wyników przez PKW w Dzienniku Ustaw.

Sąd Najwyższy uchwałę w sprawie ważności wyborów do Sejmu i Senatu wydaje po rozpatrzeniu wszystkich protestów nie później niż 90 dniu po dniu wyborów. Natomiast uchwała w sprawie ważności referendum jest wydawana przez SN po rozpatrzeniu wszystkich protestów nie później niż w 60. dniu od ogłoszenia wyniku referendum.

Jak złożyć protest wyborczy?

Jednym ze sposobów wniesienia protestu wyborczego jest bezpośrednie złożenie go w Sądzie Najwyższym. Należy zrobić to w Punkcie Obsługi Interesantów stanowisko 0N39 przy pl. Krasińskich 2/4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30. Na czas składania protestów Sąd Najwyższy wprowadził specjalne udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Protest wyborczy można nadać też w polskiej placówce pocztowej. Możliwe jest wysłanie protestu u innego operatora. Musi on jednak wpłynąć do Sądu Najwyższego przed upływem siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów w Dzienniku Ustaw.

Z kolei wyborcy przebywający za granicą lub na polskim statku morskim mogą złożyć protest odpowiednio właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Należy wówczas dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju. Protest nadany do konsula wysłany pocztą zagraniczną lub kurierem musi wpłynąć do urzędu konsularnego przed upływem terminu do wniesienia protestu.

Kto może wnieść protest wyborczy?

Prawo wniesienia protestu wyborczego przysługuje wyborcy, pełnomocnikowi wyborczemu oraz przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej. Protest musi być wniesiony na piśmie. Niedopuszczalne jest wniesienie protestu wyborczego innej w formie np. przez faks, e-mailem, przez ePUAP.

Aby protest wyborczy został rozpoznany należy spełnić wymogi formalne określone w Kodeksie wyborczym. Protest musi też spełniać ogólne warunki pisma procesowego określone w Kodeksie postępowania cywilnego.

Oficjalne wyniki wyborów i referendum

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

PKW podała we wtorek również oficjalne wyniki referendum ogólnokrajowego. Frekwencja w referendum wyniosła 40,91 proc. - jego wyniki nie są więc wiążące.

Na pytanie nr 1, "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki", odpowiedzi "nie" udzieliło - 96,49 proc. głosujących.

W odpowiedzi na pytanie nr 2, "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", "nie" wybrało - 94,61 proc. głosujących.

Na pytanie nr 3, "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?", odpowiedzi "nie" udzieliło - 96,04 proc. głosujących.

Z kolei "nie" na pytanie nr 4. "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?", zaznaczyło 96,79 proc. wyborców.