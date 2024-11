Bliżej do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem? Zdaniem prezydenta Trump uznał propozycję spotkania przed rozpoczęciem przez niego drugiej kadencji za znakomity pomysł. "Uzgodniliśmy, że nasi współpracownicy ustalą termin tego spotkania" - powiedział Duda.

Andrzej Duda podczas wystąpienia w Baku / IGOR KOVALENKO / PAP/EPA

O rozmowie z telefonicznej z Donaldem Trumpem , podczas której ustalili, że spotkają się jeszcze przed styczniowym zaprzysiężeniem obecnego prezydenta-elekta, Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, przed wylotem do stolicy Azerbejdżanu, gdzie odbywa się konferencja klimatyczna COP29.

Duda: Trump zadzwonił z życzeniami

We wtorek w Baku prezydent został zapytany przez dziennikarzy, czy będzie przekonywał Trumpa, że "nie wolno oddawać części Ukrainy Putinowi". Duda podkreślił, że Donald Trump zadzwonił, by złożyć życzenia Polakom z okazji Święta Niepodległości. To był bardzo miły gest ze strony prezydenta-elekta. Osobiście pogratulowałem mu zwycięstwa wyborczego. Rozmawialiśmy wstępnie o najważniejszych tematach - powiedział Duda.

Zaznaczył, że temat Ukrainy pojawił się w rozmowie w kontekście objęcia przez Polskę od 1 stycznia przyszłego roku prezydencji w Radzie UE.

W związku z tym, że ta prezydencja przypada na pierwszy okres jego prezydentury, powiedziałem, że byłoby dobrze omówić zasady współpracy, zwłaszcza że priorytetem jeśli chodzi o naszą prezydencję jest zacieśnianie współpracy między UE a Stanami Zjednoczonymi - powiedział prezydent.

Duda: Trump powiedział, że to znakomity pomysł

Duda dodał, że mówił Donaldowi Trumpowi, że byłoby dobrze, aby spotkali się przed rozpoczęciem przez niego drugiej kadencji.

Powiedział, że to znakomity pomysł i że trzeba to zrealizować. Ustaliliśmy, że nasi współpracownicy ustalą termin spotkania (...), szczegóły mają być ustalone - powiedział prezydent.

Donald Trump obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2025 r.

Tusk: Duda uprzedził mnie, że jest możliwa wizyta w USA

Premier Donald Tusk w sobotę przed południem na spotkaniu z dziennikarzami był pytany m.in. o doniesienia o możliwości rzekomo szybkiego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, który wraca do Białego Domu.

Premier zapewnił, że z prezydentem Dudą na bieżąco informują się o swoich działaniach. Niezależnie od różnic, doceniam taką dojrzałą gotowość do współpracy, także w kwestii nowej sytuacji geopolitycznej, z jaką mamy dziś do czynienia - mówił Tusk.

Wymieniałem informacje z prezydentem Dudą wczoraj. Poinformował mnie, że będziemy ustalali wspólne stanowisko przy jego ewentualnych kontaktach z prezydentem elektem Trumpem - powiedział Tusk.

Prezydent Duda uprzedził mnie, że jest prawdopodobna w niedługim czasie jego wizyta w Stanach Zjednoczonych, więc będę trzymał kciuki. Jesteśmy w stałym kontakcie - mówił szef rządu.

Ponieważ prezydent sporo zainwestował w swoje osobiste relacje z prezydentem Trumpem, więc możemy to wspólnie wykorzystać też dla rozmów amerykańsko-polskich, szczególnie w kontekście Ukrainy - podkreślił Tusk.