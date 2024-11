To cenna wiadomość dla osób wybierających się w okresie świąteczno-noworocznym do Francji. Niewielu turystów wie, że największa na świecie kolekcja arcydzieł najsławniejszego impresjonisty Claude’a Moneta znajduje się w mało znanym paryskim muzeum Marmottan Monet koło Lasku Bulońskiego. Są tam także obrazy takich impresjonistów jak Berthe Morisot, Edgar Degas, Édouard Manet i Auguste Renoir.

Największa na świecie kolekcja obrazów Moneta w paryskim muzeum Marmottan Monet / Marek Gładysz / RMF FM

Turyści z całego świata są często przekonani, że najwięcej dzieł sławnego impresjonisty Claude’a Moneta znajduje się w prestiżowym paryskim Muzeum Orsay, które poświęcone jest sztuce XIX wieku. Tak jednak nie jest.

Blisko 100 dzieł tego artysty - w tym jego kultowy obraz p.t. "Impresja, wschód słońca", który zainspirował określenie "impresjonizm" - znajduje się w niewielkim Muzeum Marmottan Monet.

Jest ono usytuowane w eleganckiej XVI dzielnicy Paryża na skraju Lasku Bulońskiego. W jego murach można podziwiać prywatną kolekcję znanego historyka sztuki Paula Marmottana.

To olśniewające! Tyle obrazów Moneta w jednym miejscu! Zachęcam turystów, by tu przychodzili, bo wielu z nich nie zna po prostu jeszcze tego muzeum - tłumaczy naszemu korespondentowi Markowi Gładyszowi oglądająca te bogate zbiory 52-letnia Marion.

Claude Monet był głównym przedstawicielem impresjonizmu, kierunku artystycznego, który wywarł znaczący wpływ na rozwój sztuki w drugiej połowie XIX wieku. Urodził się 14 listopada 1840 roku w Paryżu, a zmarł 5 grudnia 1926 roku w Giverny.

Monet jest najbardziej znany ze swoich malarskich przedstawień natury, szczególnie wody, ogrodów i zmian światła. Jego technika polegała na stosowaniu szybkich pociągnięć pędzla oraz intensywnych kolorów, co pozwalało mu uchwycić momentalne wrażenia wizualne. Jego najsłynniejsze dzieła to "Impresja, wschód słońca" (od tytułu którego nazwano kierunek w malarstwie), "Nenufary" oraz "Katedra w Rouen" (cykl przedstawiający tę samą katedrę w różnym oświetleniu i porach dnia).

Claude Monet był również pionierem w eksperymentowaniu z plenerem, malując obrazy na świeżym powietrzu, co stało się charakterystyczne dla impresjonistów. Jego twórczość miała ogromny wpływ na późniejszych artystów i rozwój nowoczesnej sztuki.

Impresjonizm to nurt w sztuce, który rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku, przede wszystkim we Francji. Jego historia wiąże się z dążeniem artystów do uchwycenia ulotnych wrażeń i zmieniającego się światła, co stało się odpowiedzią na obiektywizm akademickiej sztuki oraz na zmiany społeczne i technologiczne tego okresu.