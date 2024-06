Kancelaria Sejmu opublikowała zdjęcia, na których widać spacerujące posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego po dachu budynku sejmowego. Sprawę skomentował też Donald Tusk. "Skrzypek na dachu, czyli metoda na niepoczytalnego. Żaden sąd tego nie kupi" - napisał szef polskiego rządu.

/ Kancelaria Sejmu /

Kancelaria Sejmu opublikowała na swojej stronie zdjęcia z monitoringu, na których widać spacerującego posła Mateckiego po dachu budynku sejmowego.

Na materiałach można zobaczyć godzinę, o której poseł postanowił - jak to mówił - zrobić sobie zdjęcie. Było to ok. 3:30 w nocy.

Do sprawy odniósł się m.in. Donald Tusk.

"Skrzypek na dachu, czyli metoda na niepoczytalnego. Żaden sąd tego nie kupi" - napisał szef polskiego rządu.