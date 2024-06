"Stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku. Skieruję odpowiedni wniosek o ukaranie pana posła" - poinformował Szymon Hołownia. W ten sposób marszałek Sejmu odniósł się do do nocnego incydentu z udziałem posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. "Poseł Matecki przez 7 minut spacerował po dachu budynku (hotelu sejmowego - przyp. red.). Później wrócił do pokoju hotelowego" - podkreślił Hołownia. Reporter RMF FM Jakub Rybski nieoficjalnie dowiedział się, że tej samej nocy w hotelu sejmowym miała odbywać się impreza z udziałem kilku polityków.

Szymon Hołownia / Paweł Supernak / PAP Marszałek Sejmu na briefingu poinformował, że otrzymał notatkę służbową od komendanta Straży Marszałkowskiej w sprawie nocnego incydentu z Mateckim. Poseł Suwerennej Polski wszedł na dach hotelu sejmowego. Hołownia tłumaczył, że miało to miejsce ok. 3:30. Z uzyskanych informacji wynika, że poseł Matecki wyszedł przez okno na dach budynku F. Następnie zaczął przemieszczać się w kierunku budynku S. Tam został zauważony przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej - tumaczył marszałek Sejmu. Jak mówił, "funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej poinformował Mateckiego i niebezpieczeństwie i nakazał opuszczenie tego miejsca". Zapoznałem się z nagraniami z tego zajścia. Rzeczywiście pan poseł Matecki spacerował po dachach budynków F i S między godz. 3:30 a 3:37. Na tej podstawie stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku - przekazał. Doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu (...) i w związku z powyższym skieruję wniosek o ukaranie posła do Prezydium Sejmu. Prezydium może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej, która się z tym wiąże - powiedział Hołownia dziennikarzom. Dodał, że maksymalnie jest to 12-18 tys. zł, ale kara może być też niższa. Na dachach hotelu sejmowego i innych budynków kompleksu znajdują się instalacje, które dla osób niewprawionych mogą stanowić śmiertelne zagrożenie - mówił, dodając, że sprawa będzie procedowana na następnym posiedzeniu Sejmu. Zobacz również: Poseł Matecki chodził po dachu: Jestem wyjątkowy Matecki: Zrobiłem zdjęcie i wróciłem do pokoju Sam Dariusz Matecki przyznał, że był na dachu hotelu sejmowego zrobić sobie zdjęcie. "Zdjęcie zrobiłem, wróciłem do pokoju" - napisał na platformie X. Poseł Suwerennej Polski dziwił się zainteresowaniem dziennikarzy. Jestem wyjątkowy - mówił pytany, dlaczego to zrobił. Z góry lepiej widać stan łamania praworządności w Polsce - dodał.

Na pytanie, czy był trzeźwy podejmując próbę wspinaczki, odpowiadał: "oczywiście". Dziennikarzom pokazał nawet zdjęcie, które miał zrobić na dachu. Było to klasyczne selfie - był pan Matecki, był wschód słońca i była panorama budzącej się ze snu Warszawy - obrazowo opisał fotografię reporter RMF FM Jakub Rybski. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział wcześniej, że w nocy doszło do incydentu - ktoś przebywał na dachu budynku sejmowego, gdzie "nie powinien się znajdować, bo raczej o godz. 3 lub 4 nikt na dachu się znajdować nie powinien". Reporter RMF FM Jakub Rybski nieoficjalnie dowiedział się, że tej samej nocy w hotelu sejmowym miała odbywać się impreza z udziałem kilku polityków. Kaczyński: Nie takie rzeczy widziałem Klub PiS jest na etapie wyjaśniania incydentu z udziałem posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego - przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dodał, że poseł Matecki "na pewno dostanie co najmniej pouczenie". Kaczyński stwierdził też, że od 35 lat jest parlamentarzystą i już "nie takie rzeczy widział". Dodał, że klub PiS stara się wyjaśnić, "czy to był taki niezbyt stosowny żart, czy jakaś chęć obejrzenia wschodu słońca". Zobacz również: Kaczyński o wybryku Mateckiego: Nie takie rzeczy widziałem

