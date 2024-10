Będzie mgliście. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Jak poinformował IMGW, miejscami widzialność będzie ograniczona poniżej 200 m.

Gęsta mgła nad Warszawą / Paweł Supernak / PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą na wschodzie kraju. Obowiązują one na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.





IMGW podkreśliło, że gęsta mgła pojawi się w piątek około godz. 22.00 i utrzyma się do godz. 9 w sobotę.



Jesteśmy pod wpływem klina wyżowego z centrum nad Ukrainą, napływa ciepłe powietrze z południa i ciśnienie powoli spada - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.



W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C na wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 8 st. C na południu i miejscami nad morzem i terenach górskich. Lokalnie możliwe są przymrozki do -3 st. C.



Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 60 km/h, na szczytach Sudetów do 80 km/h.



W sobotę w ciągu dnia początkowo zachmurzenie duże, po południu już pogodnie. Temperatura od 12 st. C na północnym wschodzie, 15-16 st. C w centrum i 17-19 st. C na południu i południowym zachodzie kraju.



W nocy z soboty na niedzielę będzie pogodnie, ale pojawią się silne zamglenia i mgły.



Temperatura wyniesie od 12 st. C na wschodzie. Możliwe są też przygruntowe przymrozki do -2 st. C. W centrum temperatura wyniesie około 5-6 st. C, a na południu 10 st. C.