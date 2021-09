Jutro chmury deszczowe przesuną się z północno-zachodniej części kraju w kierunku centrum i wschodu. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, deszcz będzie padać nad niemal całą Polską.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jutrzejszy poranek na północno-zachodniej części kraju będzie pochmurny. Lokalnie należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na południowym wschodzie niedziela rano będzie jeszcze pogodna, w ciągu dnia będzie jednak się tam przemieszczać strefa burz i opadów.

Na zachodzie przelotne deszcze, choć już bez burz, mogą pojawiać się w ciągu całego dnia. W centrum i na wschodzie kraju stopniowo będzie przybywało chmur, które zapowiadają opady deszczu dochodzące do około 20 mm, a na wschodzie kraju burze, w czasie których może wiać wiatr z prędkością dochodzącą do 75 km/h - powiedziała Tomczuk.

Będzie chłodniej. W niedzielę termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni C. nad morzem i w dolinach gór, przez 22 stopnie C. na zachodnich krańcach Polski do 24-25 stopni C. w centrum oraz na wschodzie i południu kraju.

Burze w woj. pomorskim

46 zdarzeń odnotowali strażacy w związku z burzami, które przeszły dziś nad województwem pomorskim - poinformował PAP oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.



Najwięcej interwencji miało miejsce w powiecie wejherowskim - 22, starogardzkim - 10, puckim - 6.



Działania strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych ulic i posesji. Na drodze wojewódzkiej 214 w powiecie starogardzkim usunięto złamane drzewo, nikt nie został poszkodowany.