Nawet do 32 stopni Celsjusza - taka pogoda czeka nas w kolejnych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami. Rośnie też poziom zagrożenia pożarowego w polskich lasach.

Ostrzeżenia przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami, które potrwają do czwartku.



Ostrzeżenia II stopnia wydano dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i dla południowo-zachodniej części woj. śląskiego.



W tych województwach temperatura maksymalna w dzień wyniesie 30-32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie 18-20 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 5 września do godz. 19.00.

Nawet do 32 stopni

Ostrzeżenia I stopnia wydano dla woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i dla zachodnich krańców województwa lubelskiego.



Temperatura maksymalna w dzień wyniesie 30-32 st. C, a temperatura maksymalna w nocy - 15-17 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 4 września do godz. 19.00.