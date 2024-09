Ostrzeżenia przed upałami do poszczególnych województw

Ostrzeżenia II stopnia wydano dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskim, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i dla południowo-zachodniej części woj. śląskiego.

W tych województwach temperatura maksymalna w dzień wyniesie 30-32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie 18-20 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 3 września od godz. 12.00 do 5 września do godz. 19.00.

Ostrzeżenie I stopnia wydano dla woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i dla zachodnich krańców województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia I stopnia oznaczają temperaturę maksymalną w dzień wynoszącą 30-32 st. C i temperaturę maksymalną w nocy wynoszącą 15-17 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 3 września od godz. 12.00 do 4 września do godz. 19.00.

Prognoza pogody

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie kraju okresami wzrastające do dużego. Opady deszczu nie są prognozowane. Termometry w nocy wskażą od 13 st. C do 18 st. C na przeważającej części kraju, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 12 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany na północy z kierunków wschodnich.

W nocy utworzą się mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów, szczególnie w rejonach podgórskich - zapowiada synoptyk IMGW Kamil Walczak.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju słonecznie. Zachmurzenie małe, na północy i zachodzie okresami umiarkowane. Jedynie w Tatrach przewidywane przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów wyniesie do 10-15 mm na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północnym wschodzie do 31 st. C na południu i zachodzie kraju. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, ok. 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C na północnym wschodzie, do nawet 20 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północy umiarkowany i okresami porywisty, z kierunków wschodnich.