Silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach do 80 km/h z zachodu oraz przelotne opady deszczu i lokalnie burze - te zjawiska pogodowe wystąpią w środę na północy kraju zgodnie z ostrzeżeniami IMGW. Na Wybrzeżu - w pasie od Koszalina przez Słupsk do Trójmiasta - alerty pierwszego stopnia obowiązują do godz. 22.30. IMGW ostrzega także mieszkańców wschodniej i południowej części kraju przed burzami i opałem.

/ Shutterstock Aktualne ostrzeżenia IMGW Kolejne tego środowego popołudnia ostrzeżenia meteorologiczne wydali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia dotyczą silnego wiatru i co najmniej do nocy obowiązują na Wybrzeżu - w pasie od Koszalina przez Słupsk do Trójmiasta. W centralnej i wschodniej Polsce do wieczora aktualne są ostrzeżenia przed burzami. W części Małopolski, na Podkarpaciu i w województwie lubelskim są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla tych trzech województw. W Małopolsce alerty obowiązują w środę do godz. 22:00, a na Podkarpaciu i w Lubelskiem - do godz. 02:00. / IMGW-PIB / imgw.pl / Materiały prasowe Sprawdź mapy pogodowe Zobacz również: Okrągła kładka nad aleją Piłsudskiego w remoncie

W Busku-Zdroju powstanie centrum komunikacyjne

Wojsko wznawia loty samolotami M-346 Bielik po katastrofie w Gdyni

Miś z ukrytym dyktafonem w przedszkolu. Opiekunka podejrzana o bicie