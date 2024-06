Prognoza na poniedziałek

Jak informuje IMGW, w poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami na zachodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 m. W ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Jedynie na zachodzie kraju bez burz. Wysokość opadów w czasie burz do około 30 mm, lokalnie na południu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na zachodzie, do 25 stopni na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo we wschodniej połowie kraju burze. Na południu kraju przelotne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Sumy opadów w centrum i na wschodzie do 15 mm, na południu miejscami do 40 mm. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni, chłodniej na Pomorzu i miejscami w rejonach podgórskich, od 9 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na południu słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza na wtorek

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze, miejscami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, chłodniej na południu i nad morzem, od 14 do 18 stopni. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni, tylko na północy kraju zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.