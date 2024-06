W wyniku ulewy, jaka przeszła w niedzielę nad Brzegiem (Opolskie), doszło do awarii urządzeń sterujących na stacji kolejowej w tym mieście. Wstrzymany jest ruch pociągów na linii Opole-Wrocław - poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię. Ulewa podtopiła także SOR w Kędzierzynie-Koźlu. Władze szpitala zaapelowały do pacjentów, by ci szukali pomocy w innych placówkach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jadę pociągiem z Kołobrzegu do Krakowa. Od półtorej godziny stoimy w rejonie Brzegu, podobno jest jakaś awaria sieci. Nie wiemy, co dalej - mówił jeden z pasażerów, który zadzwonił na Gorąca Linię RMF FM. W tej chwili przez Brzeg nie kursują pociągi na linii Opole - Wrocław. Trwają działania mające na celu ustalenie miejsca i usunięcie awarii. Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami. Staramy się możliwie szybko rozwiązać problem pasażerów korzystających z tej linii - mówi Karol Jakubowski. Do awarii urządzeń sterujących ruchem stacji kolejowej w Brzegu doszło w wyniku niedzielnej ulewy. Po przerwie spowodowanej awarią urządzeń sterujących kolejarzom wieczorem udało się wznowić ruch na stacji PKP w Brzegu. Pociąg z Kołobrzegu, jak nas poinformowali pasażerowie, ma 260 minut opóźnienia. Zamknięty SOR w Kędzierzynie-Koźlu Jak poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej, w niedzielę do godziny 20 strażacy wyjeżdżali do blisko 50 interwencji związanych z zalanymi posesjami po ulewach, jakie przeszły nad Opolszczyzną. Ulewa zalała m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Przyjęcia pacjentów zostały chwilowo wstrzymane. Na miejscu pracują strażacy, którzy pomagają usunąć wodę z budynku. Władze szpitala zaapelowały do pacjentów, by ci szukali pomocy w innych placówkach.



