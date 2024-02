Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek będzie gościem Bogdana Zalewskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Wśród tematów wywiadu pojawi się sprawa przywództwa w partii. Czy faktycznie przyszedł czas na wymianę lidera? Czy Przemysław Czarnek ma ambicje zastąpienia Jarosława Kaczyńskiego?

Przemysław Czarnek / arch. RMF

Zmiany w programie szkolnym to kolejny problem do omówienia.

Transformacja listy lektur, wyrugowanie ważnych wydarzeń historycznych, metamorfoza ideowa kształcenia dzieci i młodzieży - to wszystko to znak czasu? Czy to naturalny efekt politycznej zmiany władzy po wyborach (liberałowie i lewica zastępujący konserwatywną prawicę)? Czy też znak unijnych przemian?

Bogdan Zalewski zaprasza na Rozmowę o 7:00 w czwartek w Radiu RMF24.