Wyśmiewany przez polityków i starszych kolegów po fachu młody walijski dziennikarz Gareth Jones jest główną postacią najnowszego filmu Agnieszki Holland. Jej "Obywatel Jones" jest jednym z kandydatów do Złotych Lwów na Festiwalu Filmowy w Gdyni. W latach 30. XX wieku Jones z uporem opisywał Wielki Głód na Ukrainie, jedną z największych zbrodni komunizmu.

Kadr z filmu "Obywatel Jones" / foto. Festiwal filmowy w Gdyni/Facebook /

Gareth Jones - ostatni sprawiedliwy, który nie ustał, póki nie odkrył prawdy - to główny bohater najnowszego filmu Agnieszki Holland. W reportera, który stał się sławny dzięki swojemu artykułowi o spotkaniu z Adolfem Hitlerem, i w 1933 r. wyruszył do Związku Radzieckiego, wcielił się James Norton - odtwórca ról w "Wyścigu", "Wojnie i pokoju" czy "Linii życia". W filmie wystąpił on u boku m.in. Vanessy Kirby i Petera Sarsgaarda, a także polskich aktorów - w tym Krzysztofa Pieczyńskiego i Michaliny Olszańskiej. Przenosząc na język kina rzeczywistą postać, Norton także daje świadectwo prawdzie: przybliża szerokiemu odbiorcy zapomnianego bohatera, którego zasługi dla odkrywania prawdy historycznej o zbrodniach Stalina są niebagatelne.

To postać dziennikarza, który dorasta do tego, że zaczyna nagle czuć ogromną odpowiedzialność za to, żeby powiedzieć światu prawdę o tych wydarzeniach, o Wielkim Głodzie na Ukrainie - mówi o swoim bohaterze reżyserka Agnieszka Holland w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.

Reżyserka dodaje, że film jest także o samym dziennikarskie, istocie tego zawodu.

Również w Polsce, gdzie jesteśmy rozdarci przez dwa obozy, przemilczamy fakty, jeśli są niewygodne dla naszej strony, a jesteśmy w stanie skłamać na temat tej innej strony, jeżeli tego można użyć w jakiejś walce politycznej - wyjaśnia - To jest właśnie to, z czym walczy Gareth Jones; naiwnie mówiąc, że jest tylko jedna prawda, a dziennikarz powinien po prostu relacjonować fakty, nie biorąc stron.

Główna część zdjęć rozpoczęła się 3 marca 2018 na Ukrainie, dokładnie w 85. rocznicę historycznej podróży Garetha Jonesa na Ukrainę w 1933 roku. Dziennikarz był naocznym świadkiem wielkiego głodu na Ukrainie, będącego konsekwencją bezwzględnej polityki Stalina. Świadectwo Jonesa stało się niezwykle cennym, niezależnym źródłem informacji na temat przeprowadzonego z premedytacją ludobójstwa, które pochłonęło miliony ofiar i było skrzętnie ukrywane przez kremlowską propagandę. Szczegółowe raporty Jonesa stały się podstawą prac dla wielu historyków, w tym Timothy’ego Snydera, autora książki "Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem", który przy filmie Agnieszki Holland pełni funkcję konsultanta historycznego.

Wideo youtube

Filmowe sceny klęski głodowej były kręcone na Ukrainie w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych. Pozostałe zdjęcia były kontynuowane w Polsce: w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie i innych rejonach Małopolski, a także w Szkocji: w Edynburgu, Anstruther, Leven i St Andrews.

Po raz pierwszy na planie w Polsce spotkały się uznane międzynarodowe gwiazdy: James Norton, Vanessa Kirby i Peter Sarsgaard, który gra Waltera Duranty’ego, sprzyjającego sowieckiemu reżimowi i konsekwentnie zaprzeczającemu doniesieniom Garetha Jonesa. W postać George’a Orwella wciela się Joseph Mawle ("Gra o tron"), zaś premiera Wielkiej Brytanii, Lloyda George’a gra Kenneth Cranham ("Czarownica", "Walkiria"). Obsadę uzupełniają Krzysztof Pieczyński ("Jack Strong", "Krew Boga", "Ziarno prawdy"), Michalina Olszańska ("Ja, Olga Hepnarova", "Córki dancingu"), Beata Poźniak ("People on the Bridge", "Żona Oficera"), Patrycja Volny ("Pokot", "Kurier") i Wojciech Urbański ("Ziarno prawdy", "Pod Mocnym Aniołem").