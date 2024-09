Dziś oficjalna premiera audiobooka Michała Żebrowskiego, zatytułowanego "żebrowski z małej litery". Aktor opowiada w nim o swoim zawodzie, ale też o sobie. I jest również lektorem audiobooka. Na razie ukazało się dziesięć odcinków pierwszej części. "Spowiadam się z 52 lat swojego życia" - mówi w RMF FM Michał Żebrowski.

Aktor Michał Żebrowski w studio RMF FM / Jakub Rutka / RMF FM

"żebrowski z małej litery" to historie i anegdoty z życia Michała Żebrowskiego. Spisane, opowiedziane i zagrane przez niego samego. Słuchacze przeniosą się na korytarz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, poznają anegdoty i tzw. legendy z planu filmowego i teatru. Znany aktor pozwala im też uczestniczyć w dużo bardziej osobistych wydarzeniach z jego życia.

To wyszło niezwykle naturalnie. Myślałem o jakimś standupie i pewien pisarz, który to dla mnie pisał, mówi: tutaj napisz swoje takie prywatne teksty, wątki o spotkaniach, o ludziach, o chwilach, o wydarzeniach twojego życia ważnych, no więc zacząłem pisać i spostrzegłem, że zupełnie wpadłem jak śliwka w kompot, ponieważ zacząłem pisać, pisać, pisać, nie mogłem się oderwać - opowiada w RMF FM Michał Żebrowski.

Chciałem zejść z koturna i pokazać ludzką twarz, pokazać siebie nieznanego - dodaje aktor.

Opowiadam na przykład historie, które zapadły mi w pamięć dzięki mojemu ojcu, a które nosiłem w sobie wiele lat - wyjaśnia.

Michał Żebrowski w RMF FM: Spowiadam się z 52 lat swojego życia

Michał Żebrowski jest nie tylko autorem audiobooka, ale też jego lektorem.

Czytałem jak najęty. I wchodzę tam w różne role, nie parodiuję, tylko odtwarzam. Jest to rodzaj słuchowiska - opowiada w RMF FM aktor.

Chciałem podzielić się z czymś, co jest moje, takie autentyczne, prawdziwe, zostawiłem tam wiele brudów, nie robiłem żadnej redakcji, nie chciałem, żeby to było takie wymuskane, przeciwnie. I jestem bardzo, bardzo ciekawy reakcji. Zwłaszcza, że tematy i rozpiętość tych tematów jest bardzo szeroka (...) Spowiadam się z 52 lat swojego życia - dodaje w RMF FM Michał Żebrowski.

Są tam czasy z mojego liceum, przypominam sobie moich profesorów, porównuję czasy tamte i obecne. Wspominam też o moim ukochanym ojcu, który był dla mnie chyba najważniejszą osobą w życiu. O naszych rozmowach, udanych mniej lub bardziej. Jest dosyć dużo o moim synu, o moich różnych tacierzyńskich doświadczeniach. No i jeszcze jest o górach - opowiada w RMF FM Michał Żebrowski.

Aktor jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu, jak mówi, może się przebić do świata ze swoim przekazem. A jak radzi sobie z internetowym hejtem?

Ja się nie skupiam na hejcie, ja w ogóle nie tracę na to czasu (...) Życie jest zbyt krótkie, żeby się skupiać na hejcie - mówi w RMF FM Michał Żebrowski. I dodaje, że przy czwórce dzieci nie ma czasu na czytanie negatywnych opinii.

Żebrowski to również dyrektor Teatru 6. piętro, który właśnie obchodzi 15. urodziny.

Zawsze marzyłem, żeby mieć swój teatr - mówi w RMF FM aktor. Na jubileusz zespół przygotowuje wyjątkowe premiery. I wciąż gra swoje największe hity w gwiazdorskiej obsadzie.