Jaki laptop wybrać na nowy rok szkolny? Oto 5 propozycji

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Dobry laptop dla ucznia powinien być lekki, wydajny i gotowy do codziennych wyzwań związanych z nauką. W poniższym zestawieniu zebraliśmy laptopy dla uczniów, które wyróżniają się funkcjonalnością, ułatwiając wybór modelu dopasowanego do różnych potrzeb edukacyjnych.

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2919W

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+ Innowacyjny zawias 180° - możliwość ułożenia ekranu na płasko

+ Szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB

+ Szybkie ładowanie - 60% w zaledwie około 49 minut

ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2919W to uniwersalny laptop zaprojektowany z myślą o codziennej pracy, nauce i rozrywce. Model został wyposażony w procesor Intel Core 5 120U, 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz szybki dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 512 GB, dzięki czemu sprawnie radzi sobie z wielozadaniowością, obsługą programów biurowych, przeglądaniem internetu oraz codziennymi obowiązkami. Za wyświetlanie grafiki odpowiada układ Intel Graphics, a całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home.

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LENOVO IdeaPad Slim 5 16AGP11

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+ Jednostka Ryzen AI optymalizuje zarządzanie zasobami sprzętowymi

+ Matryca o formacie 16:10 powiększa obszar roboczy w pionie

+ Preinstalowany system operacyjny Windows 11 Home

Ten niezwykle elegancki ultrabook redefiniuje pojęcie mobilnej nauki dzięki zaawansowanej integracji ze sztuczną inteligencją. Urządzenie wykorzystuje moc procesora AMD Ryzen z serii 7, oferując niespotykaną płynność działania nawet przy jednoczesnym uruchomieniu wymagających programów do nauki programowania czy edycji wideo. Większy, szesnastocalowy ekran pozwala zmieścić obok siebie dwa dokumenty tekstowe, co przyspiesza robienie notatek ze źródeł internetowych. Kamera na podczerwień z fizyczną przesłoną dba o bezpieczeństwo wizerunku i ułatwia błyskawiczne logowanie za pomocą twarzy.

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HP Victus 15-FA2090NW

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+ Układ graficzny Nvidia GeForce RTX 5060 ze wsparciem DLSS 4 oferuje potężną moc graficzną

+ Wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 144 Hz eliminuje migotanie i smużenie ruchu

+ Kamera HD z redukcją szumów

Ta znakomicie wyspecyfikowana stacja robocza to propozycja dla uczniów, którzy od komputera oczekują bezkompromisowej mocy. Połączenie procesora Intel Core 7 oraz aż 24 gigabajtów pamięci operacyjnej sprawia, że laptop bez trudu wykonuje skomplikowane obliczenia i płynnie renderuje trójwymiarowe modele. Solidna obudowa skrywa przemyślaną architekturę odprowadzania ciepła, co gwarantuje stabilną pracę podczas maratonów z projektami. Szeroki zestaw złączy pozwala na błyskawiczne podpięcie rzutnika podczas szkolnych prezentacji.

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HP OmniBook 5 Flip 14-FP0023NW

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+ Dotykowy panel wykonany w technologii OLED gwarantuje nieskończony kontrast

+ Obrotowy zawias o kącie 360 stopni przekształca laptopa w poręczny tablet

+ Akumulator o przedłużonej żywotności zapewnia wielogodzinne działanie bez ładowarki

Ten niezwykle elastyczny, czternastocalowy laptop konwertowalny to idealny wybór dla uczniów ceniących kreatywne metody przyswajania wiedzy. Dzięki możliwości swobodnego obracania ekranu, urządzenie może w ułamku sekundy zmienić się w tablet, co doskonale sprawdza się podczas nauki języków obcych czy tworzenia odręcznych map myśli. Ekran zachwyca niesamowitym bogactwem kolorów, co czyni go wspaniałym narzędziem do nauki montażu wideo i edycji grafiki.

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APPLE MacBook Neo 2026

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+ Autorski czip Apple A18 Pro łączy procesor z grafiką w jednym układzie

+ Łączność Wi‑Fi 6E i Bluetooth 6

+ System Apple Intelligence realizuje zaawansowane operacje lokalnie

Model w kolorze indygo to synonim nowoczesności dedykowany uczniom poszukującym bezkompromisowej niezawodności na lata edukacji. Kompaktowy ekran Liquid Retina zachwyca ostrością czcionek, co zmniejsza zmęczenie oczu podczas wielogodzinnego czytania literatury naukowej. System operacyjny macOS zarządza zasobami w sposób perfekcyjny, gwarantując stabilne uruchamianie wszystkich aplikacji i błyskawiczny start po otwarciu pokrywy. Doskonała integracja z telefonem pozwala na natychmiastowe przesyłanie notatek i zdjęć tablicy bezpośrednio na ekran komputera.

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