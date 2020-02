Dwa tragiczne wypadki i dwie ofiary śmiertelne – to bilans wczorajszego dnia na drogach Zgierza i powiatu zgierskiego. Nie żyje kobieta i nastoletni chłopiec.

Do pierwszego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17.00 na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i ks. Popiełuszki w Zgierzu, na drodze krajowej 71 .

Doszło do zderzenia trzech samochodów i potrącenia dwóch osób pieszych - informuje Magdalena Nowacka z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Jedna z kobiet trafiła do szpitala, druga była reanimowana na miejscu - dodaje.

Niestety, kobiety nie udało się uratować. Kierujący skodą, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zdarzenia, porzucił samochód i zbiegł z miejsca wypadku. Policja wciąż go poszukuje. Wiadomo, że samochód, którym się poruszał, pochodzi z wypożyczalni.

Do kolejnego, tragicznego w skutkach wypadku doszło przed godz. 22.00 w miejscowości Aleksandria pod Zgierzem, na drodze krajowej 91.

46-letni mężczyzna, kierujący BMW potrącił na przejściu dla pieszych 15. i 16-latka, którzy w stanie krytycznym zostali zabrani do szpitala - mówi Magdalena Nowacka ze zgierskiej komendy. Z relacji świadków i pierwszych ustaleń wynika, że chłopcy wbiegli na jezdnię zza stojącego na przystanku autobusu. Kierujący samochodem był trzeźwy.

Jeden z nastolatków zmarł.