"Konklawe" i "Emilia Perez" są liderami wyścigu o nagrody BAFTA. Film Edwarda Bergera zdobył 12 nominacji, a dzieło Jacques'a Audiarda - 11. O dwie statuetki - za scenariusz oryginalny i drugoplanową rolę męską - powalczą twórcy kręconego w Polsce "Prawdziwego bólu" Jessego Eisenberga.

Na zdjęciu (od lewej) aktorzy występujący w filmie Prawdziwy ból" - Kieran Culkin i Jesse Eisenberg / Cat Morley / Avalon / PAP/EPA

Nominowanych do nagród BAFTA ogłoszono na profilu YT Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.



Najwięcej, 12 szans na statuetki ma "Konklawe". Obraz Edwarda Bergera został nominowany w kategoriach: najlepszy film, film brytyjski, reżyseria, scenariusz adaptowany (Peter Straughan), aktor pierwszoplanowy (Ralph Fiennes), aktorka drugoplanowa (Isabella Rossellini), zdjęcia (Stephane Fontaine), muzyka, montaż, casting, scenografia i kostiumy.

Wideo youtube

Zaraz za "Konklawe" uplasowała się "Emilia Perez", do której trafiło 11 nominacji - za najlepszy film, reżyserię, film nieanglojęzyczny, scenariusz adaptowany, pierwszoplanową rolę kobiecą (Karla Sofia Gascón), drugoplanową rolę kobiecą (Selena Gomez i Zoe Saldana), zdjęcia (Paul Guilhaume), muzykę, montaż, a także charakteryzację i fryzury.

Wideo youtube

Maksymalnie dziewięć nagród może otrzymać "The Brutalist". Dzieło Brady'ego Corbeta dostrzeżono w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz oryginalny (Corbet i Mona Fastvold), aktor pierwszoplanowy (Adrien Brody), aktorka drugoplanowa (Felicity Jones), aktor drugoplanowy (Guy Pearce), zdjęcia (Lol Crawley), muzyka oraz scenografia.

Wideo youtube

Po siedem nominacji otrzymały "Anora", "Diuna: część druga" i "Wicked". Obraz Seana Bakera powalczy o nagrody dla najlepszego filmu, reżysera, aktorki pierwszoplanowej (Mikey Madison), aktora drugoplanowego (Yura Borisov), a także za scenariusz oryginalny (Baker), casting i montaż. "Diuna: część druga" może zapewnić twórcom statuetki za najlepszą reżyserię (Denis Villeneuve), zdjęcia (Greig Fraser), montaż, charakteryzację i kostiumy, scenografię, dźwięk i efekty specjalne. Z kolei "Wicked" Jona M. Chu może zwyciężyć w kategoriach najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Cynthia Erivo), aktorka drugoplanowa (Ariana Grande), kostiumy, charakteryzacja i fryzury, scenografia, dźwięk oraz efekty specjalne.



Twórców "Kompletnie nieznanego" Jamesa Mangolda doceniono sześcioma nominacjami - za najlepszy film, scenariusz adaptowany (Mangold i Jay Cocks), aktor pierwszoplanowy (Timothee Chalamet), aktor drugoplanowy (Edward Norton), casting i kostiumy. Tyle samo szans na statuetki - m.in. w kategoriach film brytyjski, debiut reżyserski i scenariuszowy, film nieanglojęzyczny - zyskał "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja" Richa Peppiatta.

Wideo youtube

O dwie statuetki ubiegają się twórcy kręconego w Polsce "Prawdziwego bólu" Jessego Eisenberga. To historia, w której reżyser zawarł wątek autobiograficzny. Amerykański aktor o polsko-żydowskich korzeniach opowiedział o dwóch kuzynach, którzy przyjeżdżają do Polski, by poznać bliżej historię swojej rodziny. Obraz może zatriumfować podczas gali BAFTA w kategoriach scenariusz oryginalny (Eisenberg) i aktor drugoplanowy (Kieran Culkin).

Wideo youtube

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w niedzielę 16 lutego w Royal Festival Hall w Londynie.