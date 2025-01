"3000 metrów nad ziemią" - to najnowsza produkcja wyreżyserowana przez zdobywcę trzech Oscarów Mela Gibsona. Główną rolę w tym dreszczowcu gra Mark Wahlberg. W kinach film pojawi się 31 stycznia. Zobaczcie zabawny zwiastun "reżyserski".

Scena z filmu "3000 metrów nad ziemią" / Monolith Films /

Mel Gibson na planie, w fotelu reżyserskim. I w charakteryzacji z filmu "Braveheart. Waleczne serce". Oraz z kubkiem z napisem "Najseksowniejszy mężczyzna 1985 roku". Taki zabawny spot zapowiada premierę filmu "3000 metrów nad ziemią".

Gibson opowiada, że gdy pierwszy raz czytał scenariusz "3000 metrów nad ziemią", był nim mocno zaintrygowany.

Przerażał mnie, miejscami wręcz szokował, ale był też świetnie zrównoważony przez czarny humor - zapewnia Gibson.

Zwiastun filmu "3000 metrów nad ziemią" Monolith Films /

W swoim producencko-reżyserskim dorobku nie miał jeszcze thrillera. To również wpłynęło na jego decyzję. Do głównej roli wybrał Marka Wahlberga. Aktor dzięki roli psychopatycznego pilota Daryla Bootha miał w końcu okazję, by zaskoczyć swoich fanów.

Kiedy na planie oglądałem niektóre z jego improwizacji, zastanawiałem się, skąd on to bierze? - mówi Mel Gibson. Jego Daryl nie boi się niczego, a Mark naprawdę potrafił pokazać jednocześnie: zaciekłość, czarny humor oraz psychopatyczne szaleństwo - dodaje reżyser dreszczowca.

Na pokładzie małego samolotu agentka eskortuje świadka na proces bossa mafii. Gdzieś nad górami Alaski okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają. W obsadzie, poza Wahlbergiem, są jeszcze Michelle Dockery oraz Topher Grace.

Scena z filmu "3000 metrów nad ziemią" / Monolith Films /