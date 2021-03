86-letni mieszkaniec Konina w Wielkopolsce, instruowany telefonicznie przez oszusta podającego się za policjanta, wyrzucił przez okno swojego mieszkania 43 tys. zł.

/ Monika Kamińska / RMF FM

Oficer prasowy konińskiej policji mł. asp. Sebastian Wiśniewski poinformował, że w poniedziałek po godzinie 15 do 86-letniego mieszkańca Konina zadzwonił oszust podający się za policjanta.

Poinformował on seniora, że zostanie okradziony przez rozpracowywaną grupę przestępców, która działa na terenie Konina. By do tego nie doszło, musi przekazać policji swoje oszczędności. Mężczyzna zgodził się i postępując według wskazówek oszusta, wyrzucił 43 tys. zł przez okno - opisał Wiśniewski.



Jak podkreślił policjant, w ubiegłym roku w podobny sposób w całym kraju zostało oszukanych blisko 5,3 tys. osób w wieku powyżej 65 lat. Łącznie stracili oni 87 mln zł. Zaznaczył, że funkcjonariusze nigdy nie proszą i nie żądają pieniędzy, by zatrzymać lub rozpracować grupę przestępczą.