Naukowcy z chińskiej firmy Robot Era zademonstrowali nowego humanoidalnego robota, który może poruszać się z prędkością do 12 km na godzinę. To czyni go najszybszą taką maszyną na świecie – poinformował portal Live Science. By osiągnąć taką szybkość robot został wyposażony w specjalne buty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock STAR1 to dwunożny robot mierzący 171 cm wysokości i ważący 65 kg. Został on zaprojektowany, aby móc sobie radzić w trudnym terenie.



Chińczycy zaprezentowali jego możliwości podczas wyścigu na pustyni Gobi. Do zawodów stanęły dwa roboty, ale jeden z nich miał włożone buty sportowe, dzięki którym pobiegł szybciej. Poruszał się on po różnych nawierzchniach, w tym po żwirze i drodze utwardzonej, utrzymując maksymalna prędkość 3,6 metra na sekundę przez 34 minuty. Wideo youtube STAR1 pobił rekord ustanowiony w marcu 2024 r. przez innego humanoidalnego, chińskiego robota H1 firmy Unitree, który osiągnął prędkość 3,3 metra na sekundę. Jak zauważa portal Lice Science, choć STAR 1 korzystał z obuwia, to H1 z punktu widzenia technicznego nie biegł ani nie truchtał, gdyż jego stopy nie odrywały się jednocześnie od podłoża podczas przemieszczania się. STAR1 to tylko jeden z wielu humanoidalnych robotów, które w ostatnich miesiącach zostały zaprezentowane przez firmy na całym świecie. Należą do nich robot Figure 01 stworzony przez OpenAI, który potrafi zaparzyć kawę, robiący przysiady robot Optimus Gen-2 firmy Tesla czy dźwigający ciężary nowy Atlas firmy Boston Dynamics. Zobacz również: Roboty i sztuczna inteligencja nie zastąpią człowieka w badaniach kosmosu