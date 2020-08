Gotowe są już stworzone przez polskich inżynierów elementy sondy kosmicznej, która wyleci w kierunku Jowisza. To wysięgniki z zamontowanymi czujnikami do badania atmosfery wokół tej planety, które wezmą udział w misji naukowej JUICE organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Gotowe są już stworzone przez polskich inżynierów elementy sondy kosmicznej, która wyleci w kierunku Jowisza / Materiały prasowe

Stworzone przez Polaków instrumenty stanowią istotny element infrastruktury sondy badawczej, która poleci w kosmos w ramach misji JUICE (Jupiter Icy moons Explorer). Sonda będzie badać okolice Jowisza i jego księżyców, a w szczególności największego z nich - Ganimedesa, a także poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące istoty Układu Słonecznego. Urządzenia Astroniki znane pod nazwą LP-PWI (Langmuir Probe - Plasma Wave Instrument) mają postać wysięgników z zamontowanymi czujnikami potencjału plazmy. Głównym zadaniem wysięgników będzie rozłożenie się na odległość 3 metrów od satelity badawczego i ustawienie czujników dokładnie pod kątem 135°, aby umożliwić im badanie plazmy znajdującej się w magnetosferze Jowisza.

Zadaniem tych elementów jest badanie atmosfery, która panuje wokół Jowisza. Wyniki pozwolą uzyskać informacje na temat potencjalnie znajdujących się tam oceanów, wody. Te elementy są narażone na trudniejsze warunki środowiskowe niż na Księżycu. Zakresy temperatur, na które te instrumenty muszą być przygotowane, to od minus 200 do plus 200 stopni - podkreśla inżynier Maciej Ossowski.

To wysięgniki z zamontowanymi czujnikami do badania atmosfery wokół Jowisza, które wezmą udział w misji naukowej JUICE organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Jak twierdzi Łukasz Wiśniewski, manager projektu, stworzenie instrumentów wymagało od zespołu projektowego nieszablonowego podejścia i opracowania innowacji, mających sprostać kosmicznym wyzwaniom.

Cytat Stworzone na potrzeby misji JUICE urządzenia są niezwykle lekkie, ważą poniżej 1.3 kilograma. Musiały zostać zaprojektowane w taki sposób, żeby wytrzymać duże obciążenia, którym zostaną poddane, a także aby podczas otwierania nie zniszczyły same siebie - mówi Wiśniewski i kontynuuje: Kolejną kwestią jest ekspozycja na ekstremalnie skrajne temperatury. W czasie swojej podróży nasze urządzenia będą musiały wytrzymać zarówno temperaturę około 200°C w okolicach Wenus, jak i nawet -200°C, kiedy sonda znajdzie się w cieniu Jowisza - podkreśla.

Polscy inżynierowie stworzyli pięć egzemplarzy lotnych instrumentów LP-PWI. Cztery z nich zostaną finalnie przyłączone do satelity i wyruszą w podróż w kosmos, a jeden służy jako egzemplarz zapasowy. Urządzenia zostały od początku zaprojektowane i wyprodukowane przez Polaków z wykorzystaniem szeregu innowacyjnych technologii.

/ Michał Dobrołowcz / RMF FM

Osiem lat podróży w kierunku Jowisza

Start misji JUICE planowany jest na połowę 2022 roku, a podróż sondy badawczej ku Jowiszowi i jego księżycom zajmie około ośmiu lat. Praca instrumentów pozwoli zbadać najbliższe otoczenie Jowisza i jego księżyców: Ganimedesa, będącego największym księżycem w Układzie Słonecznym, ale także Europy i Kallisto. Naukowcy mają nadzieję, że misja JUICE przybliży nas do uzyskania odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące Układu Słonecznego, w tym o występowanie w nim życia, ponieważ, jak przypuszczają badacze, na księżycach Jowisza może znajdować się woda w stanie ciekłym.

Misja JUICE jest jedną z dwóch największych misji naukowych Europejskiej Agencji Kosmicznej i pierwszą realizowaną w ramach strategicznego programu naukowego Kosmiczna Wizja (Cosmic Vision), a jej łączny koszt sięga niemal 900 mln euro.