To ma być jedyne takie miejsce na świecie. W Toruniu ma powstać Muzeum Twin Peaks. Zaskakujacą informację przekazał dyrektor festiwalu Camerimage Marek Żydowicz.

Na zdjęciu: David Lynch / Tytus Żmijewski / PAP

"Miasteczko Twin Peaks" to jedna z najsłynniejszych produkcji zmarłego reżysera. Zrealizowany w 1989 roku serial telewizyjny przyniósł Lynchowi szeroką popularność. Historia ukazująca ciemną, ukrytą stronę życia małej, prowincjonalnej miejscowości, której punktem wyjścia jest morderstwo Laury Palmer, gromadziła przed telewizorami miliony widzów.

Widzów zachwycała tajemnicza fabuła, niepodrabialny klimat, znakomite aktorstwo i hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa Angela Badalamentiego. Serial po 35 latach od premiery nadal żyje w pamięci publiczności, zyskując nowych fanów również z młodszego pokolenia.

"Lynch podarował 13 kontenerów artefaktów"

Jak się okazuje, wiele pamiątek związanych z kultową produkcją, podarował organizatorowi festiwalu Camerimage w Toruniu sam David Lynch. Reżyser przyjaźnił się z Markiem Żydowiczem.

To była przyjaźń od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć. Pojechałem do Los Angeles i zadzwoniłem do niego, miałem jakiś numer, ale nie bardzo byłem pewny czy właściwy. David zapytał, gdzie jestem, nie znając mnie w ogóle. Dowiedział się, że mieszkamy nieopodal, powiedział "to wsiadaj w samochód, zabieraj kolegów i przyjeżdżaj do mnie". Już podczas tego pierwszego spotkania uzgodniliśmy, że zrobimy coś wspólnie, że on przyjedzie do Polski na festiwal, że zrealizujemy sesję zdjęciową, a może coś więcej - opowiadał w rozmowie z PAP. Dodał, że później wszystko "potoczyło się już jakby lawinowo".

Co roku właściwie realizowaliśmy jakiś wspólny projekt. Ta przyjaźń trwała od 25 lat. On przygotowywał mnie na ten dzień, bo rozmawialiśmy o tym, jak się czuje, mieliśmy duże spotkanie w większym gronie i dawał do zrozumienia, że ten moment może nadejść w każdej chwili. Trudno cokolwiek w takiej chwili powiedzieć. Mamy jeden projekt otwarty, o którym on powiedział "ty będziesz wiedział, co najlepiej z tym zrobić". Planujemy otwarcie Muzeum Twin Peaks, jedynego na świecie takiego muzeum - zdradził Marek Żydowicz.

Szef festiwalu Camerimage dodał, że Lynch podarował 13 kontenerów artefaktów.

Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować i te pomysły, o których z nim rozmawiałem, uda się wprowadzić w życie, ku jego pamięci, by jego wrażliwość filmowa się zmaterializowała. To będzie najwspanialsze wspomnienie Davida i hołd, jaki możemy mu złożyć - mówił Żydowicz.

Surrealistyczny wizjoner odszedł w wieku 78 lat

Informację o śmierci Davida Lyncha przekazano 16 stycznia. Jeden z najbardziej charakterystycznych amerykańskich reżyserów filmowych David Lynch zmarł w wieku 78 lat. Artysta miał rozedmę płuc - chorobę spowodowaną przewlekłym procesem zapalnym toczącym się w oskrzelach.

Był twórcą odznaczającym się własnym stylem, często wplatającym do swoich filmów elementy surrealistyczne. W swoich naszpikowanych metaforami opowieściach z pogranicza jawy i snu mistrzowsko budował napięcie, bawił się konwencją, manipulował percepcją widza, wykorzystując do tego nie tylko obraz, ale też dźwięk.

Świat przedstawiany w jego filmach jest często pełen sennych koszmarów, niepokojący, straszny, czasami jednocześnie zabawny.