Angelina Jolie i Brad Pitt osiągnęli porozumienie rozwodowe - poinformował prawnik aktorki. Tym samym kończy się jedno z najbardziej kontrowersyjnych i uważnie śledzonych rozstań w Hollywood.

Angelina Jolie i Brad Pitt na zdjęciu z maja 2014 roku / James Whatling / Splash News / East News

Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód z Bradem Pittem 8 lat temu. Byli małżeństwem zaledwie dwa lata, ale ich związek rozpoczął się w 2005 roku.

Relacja dwojga najbardziej znanych aktorów Hollywood przez lata dostarczała stałego materiału dla tabloidów.

To tylko część długiego, trwającego procesu, który rozpoczął się osiem lat temu. Szczerze mówiąc, Angelina jest wyczerpana, ale czuje ulgę, że ta część jest już za nią - powiedział jej prawnik James Simon. Dodał, że porozumienie rozwodowe zostało sfinalizowane, podpisane i złożone w sądzie.

Żadne szczegóły porozumienia nie zostały natychmiast ujawnione.

Przedstawiciele Brada Pitta nie odpowiedzieli na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Walka o opiekę nad dziećmi i wzajemne oskarżenia

Angelina Jolie i Brad Pitt wraz 6 dzieci na zdjęciu z 2014 roku / ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Jolie, zdobywczyni Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Przerwana lekcja muzyki" z 2000 roku, powołała się na różnice nie do pogodzenia w pozwie rozwodowym. Następnie starała się o pełną opiekę nad ich sześciorgiem dzieci, które miały wtedy od 8 do 15 lat, z prawem do odwiedzin dla Pitta. Pozew wywołał spór o opiekę, podczas którego Pitt był badany i oczyszczony z zarzutów o znęcanie się nad dziećmi.

Obie strony oskarżały się nawzajem o próbę manipulowania relacjami medialnymi na swoją korzyść.

Angelina Jolie była wcześniej żoną aktorów Jonny'ego Lee Millera i Billy'ego Boba Thorntona.

Brad Pitt był żonaty z aktorką Jennifer Aniston w 2003 roku, kiedy on i Jolie kręcili "Pan i Pani Smith," historię zabójców nieświadomie przydzielonych do zabicia siebie nawzajem. Pojawiły się doniesienia o romansie, ale Jolie powiedziała Vogue, że byli tylko "bardzo, bardzo dobrymi przyjaciółmi" aż do rozstania Pitta i Aniston w 2005 roku.