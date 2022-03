"Portret damy" Petera Paula Rubensa został sprzedany na czwartkowej aukcji w DESA Unicum za 14,4 mln zł. To nowy rekord na polskim rynku sztuki, choć dzieło i tak zostało sprzedane poniżej zakładanej estymacji.

„Portret damy" autorstwa Petera Paula Rubensa licytowany na aukcji w domu aukcyjnym DESA Unicum / Marcin Obara / PAP

Choć to wybitne dzieło zostało sprzedane poniżej zakładanej estymacji, to jednak wynik licytacji - 14,4 mln zł - jest rekordowy - powiedziała PAP Monika Pietraszek, reprezentująca Dom Aukcyjny DESA Unicum.



"Portret damy" pochodzi z lat 1620 - 1625, czyli okresu największej prosperity antwerpskiej pracowni Rubensa i jego warsztatu. Dzieło zwyczajowo opisywane było jako portret pierwszej żony Rubensa, Isabelli Brant. Przedstawiona na obrazie brosza wskazywać może jednak na związek portretowanej z Portugalią i pochodzącą z Antwerpii rodziną żydowskich jubilerów Duarte.



Obraz należał do kolekcji znakomitych brytyjskich i francuskich marszandów, europejskich arystokratów i magnatów. Po II wojnie światowej na kilkadziesiąt lat trafił do egipskiej rodziny królewskiej, która w 1952 roku na stałe osiadła w Paryżu. Po raz ostatni był pokazywany publicznie na wystawie w Brukseli w 1965 roku.



Obecnie został wystawiony na aukcję "Sztuka dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie".



Portrety autorstwa Rubensa i jego warsztatu rzadko pojawiają się na aukcjach, ale osiągają na nich rekordowe ceny.