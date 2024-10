Lenny Kravitz znów w Polsce. Artysta ogłosił nowe daty europejskiej trasy koncertowej. 3 marca 2025 roku wystąpi w Gliwicach.

Czterokrotny zdobywca nagrody GRAMMY, autor tekstów, producent, multiinstrumentalista i wielka ikona, Lenny Kravitz ogłasza nowe daty swojej docenianej na całym świecie trasy Blue Electric Light Tour. Od 22 lutego do 14 kwietnia 2025 r. Kravitz będzie koncertował w największych arenach Europy Zachodniej, w tym na Wembley Arena w Londynie, O2 Arena w Pradze i La Défense Arena w Paryżu.

Artysta wystąpi także w Polsce - 11 marca 2025 r. w PreZero Arena Gliwice.

Przedsprzedaż biletów Ticketmaster rozpocznie się w poniedziałek, 4 listopada o godzinie 12:00.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się we wtorek, 5 listopada o godzinie 12:00 na www.LiveNation.pl.

Trasa Blue Electric Light Tour 2025

Trasa Blue Electric Light Tour 2025 kontynuuje to, co Billboard nazwał "Lennassansą", czyli okres globalnego sukcesu Kravitza, który w maju wydał swój entuzjastycznie przyjęty 12. album studyjny Blue Electric Light. Associated Press opisało album jako "wspaniały... najlepsze dzieło rockmana od lat", a NPR nazwało go "kalejdoskopem wznoszącego się rocka, psychodelicznego funku, łagodnego soulu i innych".

W tym roku Kravitz został również uhonorowany gwiazdą na Hollywood Walk of Fame, otrzymał nagrodę "Music Icon Award" na People’s Choice Awards 2024, nagrodę "Best Rock Award" na Video Music Awards 2024 oraz "Fashion Icon Award" od CFDA.

W czerwcu Kravitz podbił Europę na trasie Blue Electric Light Tour 2024, z niezapomnianymi występami, na których prezentował utwory z nowego albumu oraz klasyki z całego okresu swojej kariery.

O Lennym Kravitzu

Uważany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów, Lenny Kravitz przez ponad trzy dekady kariery muzycznej przekraczał granice gatunków. Inspirowany soulem, rockiem i funkiem lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jako autor tekstów, producent i multiinstrumentalista zdobył cztery nagrody GRAMMY.

W 2023 roku Kravitz zaprezentował utwór "Road To Freedom", który napisał, wykonał i wyprodukował specjalnie dla głośnego filmu Netflixa "Rustin". Utwór ten towarzyszy napisom końcowym filmu. Wraz z premierą piosenki Kravitz otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii "Najlepsza piosenka oryginalna - film", nominację do Critics Choice Award za "Najlepszą piosenkę" oraz nominację do nagrody Guild of Music Supervisors w kategorii "Najlepsza piosenka napisana i/lub nagrana do filmu" za poruszający hymn.