Dziś do polskich kin wchodzi komedia romantyczna "Zabierz mnie na Księżyc". W rolach głównych występują w niej Scarlett Johansson oraz Channing Tatum. Inna premiera weekendu to "Kod zła" z Nicolasem Cagem w obsadzie.

Zabierz mnie na Księżyc

Akcja komedii "Zabierz mnie na Księżyc" rozgrywa się w czasie przygotować do historycznego wydarzenia, jakim było lądowanie Apollo 11 na Księżycu. Kelly Jones, specjalistka od marketingu, którą gra Scarlett Johansson, zostaje zatrudniona, by naprawić publiczny wizerunek NASA. Szefem odpowiedzialnym za wystrzelenie rakiety jest Cole Davis, w tej roli Channing Tatum. Na wszelki wypadek, gdyby misja się nie powiodła, Jones otrzymuje polecenie zorganizowania fałszywego lądowania na Księżycu.

"Trzeba było zatrudnić Kubricka" - mówi w jednej ze scen bohaterka grana przez Scarlett Johansson. Ten komentarz to nawiązanie do popularnej teorii spiskowej mówiącej o tym, że reżyserem lądowania na Księżycu był właśnie Stanley Kubrick, twórca m.in filmu "Mechaniczna pomarańcza". W filmie "Zabierz mnie na księżyc" zatrudniono do tego innego, dużo mniej utalentowanego reżysera. W obsadzie tej komedii są też m.in Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Rash i Anna Garcia.

Kod zła

Główne role w mrocznym i niepokojącym horrorze "Kod zła" grają Nicolas Cage i Maika Monroe. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialny jest Osgood Perkins, twórca horrorów "Małgosia i Jaś" oraz "Zło we mnie", a prywatnie syn grającego główną rolę w legendarnej "Psychozie" Alfreda Hitchcocka Anthony’ego Perkinsa.

Agentka FBI Lee Harker dostaje zadanie wyjaśnienia nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Okazuje się, że dokonywanie zbrodni związane było m.in z okultyzmem. Lee odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie. Przy okazji premiery "Kodu zła" w sieci pojawiła się nietypowa kampania viralowa, która przykuła uwagę fanów horrorów.