Miesiąc temu na Instagramie Dua Lipa zamieściła wpis, w którym poleca książkę Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Teraz piosenkarka zaprosiła noblistkę do rozmowy na swoim kanale na YouTube, gdzie prowadzi kącik czytelniczy.

Olga Tokarczuk i Dua Lipa / Jan Graczynski/East News/ANGELA WEISS/AFP/East News / East News

Na kanale Service 95 na YouTube, gdzie Dua Lipa co miesiąc publikuje literackie rekomendacje, pojawiła się jej rozmowa z polską pisarką Olgą Tokarczuk. Jak się okazuje, trzykrotna zdobywczyni nagrody Grammy jest fanką polskiej literatury. Zeszłej wiosny zachwalała np. debiutancką powieść Tomasza Jędrowskiego "Płynąc w ciemnościach", a miesiąc temu polecała książkę noblistki.

W grudniu 2024 r. Dua Lipa zapowiedziała, że w ramach jej kącika czytelniczego spotka się z Olgą Tokarczuk. Piosenkarka dodała zdjęcie, na którym trzyma książkę "Prowadź swój pług przez kości umarłych".

"Najtrudniejszą rzeczą w niesamowitej, wykraczającej poza granice gatunku powieści Olgi Tokarczuk 'Prowadź swój pług przez kości umarłych' jest to, jak ją opisać. To powieść kryminalna, ale to coś znacznie więcej niż zwykły kryminał. To także wezwanie do działania, filozoficzne przesłuchanie przeplatane surrealistycznymi rozważaniami na temat astrologii i historia, która sprawi, że krew zawrze, a jednocześnie rozgrzeje twoje serce" - napisała piosenkarka.

W wywiadzie poruszono kwestię praw zwierząt

Książka opowiada o serii tajemniczych morderstw dokonywanych na mieszkańcach wsi położonej na skraju Kotliny Kłodzkiej. Główną bohaterką jest Janina Duszejko, emerytowana nauczycielka, która zajmuje się astrologią i tłumaczeniem utworów Williama Blake’a, słynnego mistyka zaliczanego do grona "poetów wyklętych".

Kobieta jest przekonana, że za zbrodnie odpowiadają zwierzęta, mszczące się w ten sposób na swoich oprawcach. Olga Tokarczuk za tę książkę dostała nominację do Nagrody Nike. Lektura posłużyła również za podstawę scenariusza do filmu Agnieszki Holland "Pokot".

Kocham bohaterkę twojej powieści, Janinę. Kocham jej anarchistyczną duszę i bezkompromisowe postrzeganie tego, co dobre i złe. (...) Jesteś pierwszą laureatką Nagrody Nobla, z którą mam okazję porozmawiać, co jest dla mnie niebywałym zaszczytem - powiedziała na początku rozmowy Dua Lipa.

W wywiadzie panie dyskutowały m.in. o prawach zwierząt, które są ważnym wątkiem powieści Tokarczuk oraz światopoglądu samej pisarki. Noblistka od dawna zaangażowana jest w zwiększanie społecznej świadomości na temat m.in. konieczności wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie hodowli przemysłowej.

Jeśli musimy jeść mięso, wybierajmy produkty wiadomego pochodzenia, upewniajmy się, że zwierzęta miały godne warunki. Inną kwestią są polowania, które uważam za wyjątkowo okrutne. Nie musimy dziś polować, mamy wystarczająco dużo jedzenia - mówiła Tokarczuk.