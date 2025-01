W środę do amerykańskich kin wchodzi "The Last Showgirl". To wielki powrót Pameli Anderson. Osadzony w kolorowym i rozpustnym Las Vegas film to opowieść o tancerce rewiowej, której największy atut, czyli ciało, przestało być atrakcyjne. Anderson za rolę Shelley dostała m.in nominację do Złotego Globu.

"The Last Showgirl" / Gutek Film / Materiały prasowe Niezależna amerykańska reżyserka i scenarzystka Gia Coppola osadziła akcję swojej nowej produkcji w Las Vegas, czyli w królestwie rewii, kolorów i rozrywki. Shelly swoją pracę traktuje nie tylko jako formę rozrywki dla masowego odbiorcy, ale przede wszystkim sztukę - korzeniami sięgającą do najlepszych wzorców francuskiej burleski. Świat, który był całym życiem tancerki, legnie w gruzach, gdy jej show schodzi z afisza. Prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszymi, "wizualnie apetyczniejszymi" koleżankami. Wideo youtube Instagram Post Show-biznes kobietę po pięćdziesiątce wciąż postrzega jako kogoś, kto lata swojej świetności ma dawno za sobą. Shelly postanawia więc wykorzystać przerwę w karierze, żeby poprawić relacje z córką. Gia Coppola w wywiadach podkreśla, że w tej filmowej historii przemyca także opowieść o losach Pameli Anderson. Aktorki, której życie wciąż oglądane jest głównie przez pryzmat jej cielesności. Oprócz Anderson w obsadzie "The Last Showgirl" są też m.in Jamie Lee Curtis, Dave Bautista oraz Kiernan Shipka. Polskim dystrybutorem filmu jest Gutek Film. Czekamy na datę polskiej premiery. Instagram Post "The Last Showgirl" / Gutek Film / Materiały prasowe Opracowanie: Magdalena Olejnik