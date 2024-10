Słynny oscarowy reżyser Pedro Almodovar przygotowuje film świąteczny. Będzie nosił tytuł "Bitter Christmas".

Pedro Almodovar / Marechal Aurore/ABACA / PAP/Abaca

Fabuła nowej produkcji trzymana jest w tajemnicy. Jak informuje portal World od Reel, akcja komediodramatu "Gorzkie święta" rozgrywać się będzie w okresie Bożego Narodzenia w Hiszpanii.

Bohaterką ma być kobieta porzucona przez partnera, która zaczyna nowe życie. Raczej nie będziemy mieć do czynienia z kinem familijnym, ani typowa komedia świąteczna, chociaż u hiszpańskiego mistrza często występują wątki humorystyczne. Film może być gotowy najwcześniej na następne święta. Zdjęcia ruszą najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

"W pokoju obok"

Teraz Pedro Almodovar zajęty jest wywiadami i pokazywaniem na świecie filmu "W pokoju obok" z Julianne Moore i Tildą Swinton. O produkcji mówi się też w kontekście Oscarów.

"W pokoju obok" to pierwszy pełnometrażowy film anglojęzyczny Almodovara. Jest adaptacją jednego z wątków powieści "What Are You Going Through" Sigrid Nunez.

Jej bohaterką jest cierpiąca na zaawansowanego raka korespondentka wojenna (w tej roli Tilda Swinton), która postanawia dokonać wspomaganego samobójstwa. Kobieta prosi swoją przyjaciółkę (Julianne Moore), by towarzyszyła jej w ostatnich dniach życia.

We wrześniu ten obraz poruszający kwestie przyjaźni i eutanazji, otrzymał Złotego Lwa dla najlepszego filmu na 81. festiwalu w Wenecji. "W pokoju obok" będzie można zobaczyć w polskich kinach od 27 grudnia.