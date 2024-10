W poniedziałkowe południe miasto Anna Maria położone na wyspie u ujścia Zatoki Tampa, obejmie obowiązkowa ewakuacja.



DeSantis rozszerzył w niedzielę stan wyjątkowy na 51 z 67 hrabstw, w których mieszka ponad 90 proc. z prawie 23 milionów populacji stanu. 4 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej pomaga usunąć tony gruzów pozostawionych przez Helene. Ekipy z Florydy wysłane z pomocą do Karoliny Północnej mają wrócić do stanu, aby przygotować się na nowy żywioł.



Cytowany przez Reutersa dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego Florydy Kevin Guthrie wezwał społeczność do przygotowania się na "największą ewakuację, jaką widzieliśmy prawdopodobnie od huraganu Irma w 2017 roku."