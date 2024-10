Ponad pół miliona złotych kary za nielegalną reklamę alkoholu jest w nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, którą w poniedziałek o 9.00 zaakceptować ma Ministerstwo Zdrowia - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Zaostrzenie przepisów to konsekwencja ostatniej afery z alkoholem sprzedawanym w kolorowych saszetkach.

Zmiany w przepisach

Kary za nielegalną reklamę alkoholu obecnie zaczynają się od dziesięciu tysięcy złotych. Jak ustalił nasz reporter - ten próg ma być podwyższony. Po zmianie przepisów te kary będą liczone w setkach tysięcy złotych.

Poza tym, w propozycji nowelizacji ustawy jest zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy, codziennie między 22.00 a 6.00 rano. Jest też zakaz promocji cenowych alkoholu. Nie będzie można organizować promocji typu "dwie butelki w cenie jednej".

Chcemy, by te zmiany weszły w życie jak najszybciej. Realny termin to 1 stycznia 2025 roku. Teraz ten projekt trafi na rząd, potem będą konsultacje, które potrwają 14 dni, potem prace w Sejmie, powinna być szybka ścieżka w tym zakresie - opisuje w rozmowie z RMF FM rzecznik Ministerstwa Zdrowia -Jakub Gołąb.

W propozycji nowych przepisów jest też obowiązek sprawdzania wieku osoby, która chce kupić alkohol i istnieje podejrzenie, że jest niepełnoletnia. Do tej pory sprzedawcy mieli prawną możliwość, byli i są uprawnieni, by kontrolować wiek. Chcemy to doprecyzować w nowych przepisach - dodaje w rozmowie z RMF FM rzecznik resortu zdrowia.

Ostateczna wersja tych przepisów w poniedziałek przed południem ma trafić z Ministerstwa Zdrowia do Kancelarii Premiera.

Mała porcja alkoholu tylko w puszce lub butelce

Zmiany w zakresie sprzedaży alkoholu już w ostatni piątek zaproponował też resort rolnictwa. Tylko w butelkach albo w puszkach będzie mógł być sprzedawany alkohol w opakowaniach do 200. mililitrów.

Taką zmianę zakłada projekt rozporządzenia opublikowany przed weekendem przez Ministerstwo Rolnictwa.