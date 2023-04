Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu stwierdziło, że "świat stracił przywódcę w dążeniu do sprawiedliwości dla ofiar ludobójstwa i podobnych zbrodni".

Ferencz urodził się w żydowskiej rodzinie w Transylwanii w 1920 roku. Jako dziecko z wyemigrował z rodzicami do Nowego Jorku. Ukończył tam studia prawnicze na uniwersytecie Harvarda. Po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany do armii USA. Brał m. in. udział w lądowaniu wojsk alianckich w Normandii w czerwcu 1944 r.



Później, wykorzystując swoje wykształcenie prawnicze, Ferencz zajął się badaniem niemieckich zbrodni wojennych. Odwiedził wkrótce po wyzwoleniu hitlerowskie obozy koncentracyjne w Ohrdruf i Buchenwaldzie. Skala popełnionych tam zbrodni wywarła na nim tak wstrząsające wrażenie, że poświęcił się całkowicie ściganiu niemieckich zbrodniarzy wojennych.



Po zakończeniu służby w armii Ferencz został włączony do grupy amerykańskich prokuratorów, którzy oskarżali niemieckich zbrodniarzy na procesach norymberskich w latach 1945-49. Jak podkreśla Muzeum Holokaustu, nie miał wcześniej żadnego doświadczenia procesowego.

Norymberga uświadomiła mi, że stworzenie świata pełnego tolerancji i współczucia będzie długotrwałym i żmudnym procesem. Zrozumiałem, że jeśli nie poświęcimy się stworzeniu efektywnych rozwiązań prawnych, ta sama okrutna mentalność, która doprowadziła do Holokaustu, może któregoś dnia zniszczyć całą ludzkość - mówił Ferencz, cytowany na stronie waszyngtońskiego muzeum.